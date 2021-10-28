快訊

毒鴛鴦網路販毒被誘捕 她亮出名片…竟是南投縣議員之女

再鬆綁！11月2日起搭雙鐵可飲食 KTV唱歌終於不用戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台美軍事交流 國防部公開「私語」：現在和以前不一樣

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委陳以信上午在立法院表示，蔡總統在節目中證實美軍在台有部分駐軍，面對外媒提問有無美軍事人員在台，她說「YES」，一個字就說有，這是歷任總統從來沒有的事，顯係失言。圖/取自立法院直播
國民黨立委陳以信上午在立法院表示，蔡總統在節目中證實美軍在台有部分駐軍，面對外媒提問有無美軍事人員在台，她說「YES」，一個字就說有，這是歷任總統從來沒有的事，顯係失言。圖/取自立法院直播

蔡總統在外媒專訪中證實有美軍駐台，國民黨立委陳以信上午在立法院質詢時詢問國防部長邱國正表示，相關交流是不是在馬總統時期就已經有？邱國正答詢前，國防部戰規司長李世強提醒：「（現在）不一樣」，但邱國正說，「他不知道如何描述。但（台美）軍事合作一直都有」。

邱國正上午受邀列席立法院外交及國防委員會，以「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題，提出報告。陳以信在現場播放蔡英文接受外媒專訪談及「美軍駐台」的對談畫面。

陳以信表示，蔡總統在節目中證實美軍在台有部分駐軍，面對外媒提問有無美軍事人員在台，她說「YES」，一個字就說有，這是歷任總統從來沒有的事，顯係失言。馬英九總統在任時美台間已有密切軍事合作，但基於國家安全理由，從未對外承認，為什麼蔡總統此次會「大剌剌」承認？立委質疑，蔡總統此舉是否涉及失言，會否升高台海軍事緊張？

邱國正表示，訪問中是提及我方除自美武器獲得外，還有其他交流。他聽不出蔡總統曾講美軍有在台駐在部隊。

邱國正向立委抱怨，要求不能這樣問他，「統帥有否失言，你問國防部長，我要怎麼答？」邱國正說，他不是逢迎拍馬，但這個介定，媒體下的標，媒體怎麼講他不知道，但他的定義是駐在，駐是進駐的駐，沒錯，有交流人員，要駐在這個地方，和我們作軍事交流，但這和部隊的駐，沒有關聯。

立委問，這些軍事交流是不是在馬總統時期就已經有了？戰規司長李世強在備詢台上提醒邱：「不一樣」，私語透過備詢台麥克風清晰傳出。但邱國正答詢說，他不知道如何描述。但軍事合作一直都有。

邱國正 美軍 陳以信

延伸閱讀

不認同外媒報導軍人都在割草 邱國正：對國軍有信心

總統向外媒公布美軍駐台？邱國正：有交流沒進駐

刪Q後談過往答詢 邱國正：我備詢回應都很誠懇

國防部長邱國正前腳剛走 金門士兵開私家車連環撞

相關新聞

蔡英文總統接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓

蔡英文總統26日在總統府接受有線電視新聞網（CNN）專訪時，首度證實有部分美國軍人駐台灣協助台灣軍隊訓練，並對美國是否會在台灣遭受中國大陸攻擊時捍衛台灣說：「我確實有信心。」

共軍奪我東沙？ 邱國正：演習中有針對各種可能狀況

針對共軍對台是否會有局部侵略性行動，如奪取我東沙島？國防部長邱國正表示，國軍平常任何演習都會針對可能的狀況，這些都在想定...

台美軍事交流 國防部公開「私語」：現在和以前不一樣

蔡總統在外媒專訪中證實有美軍駐台，國民黨立委陳以信上午在立法院質詢時詢問國防部長邱國正表示，相關交流是不是在馬總統時期就...

總統向外媒公布美軍駐台？邱國正：有交流沒進駐

立法院外交國防委員會上午邀請國防部長邱國正備答詢，立委江啟臣質詢時拿著新聞資料詢問，蔡英文總統接受外媒採訪時，公開美軍駐...

美軍駐台？邱國正：美軍有人過來交流 但沒有部隊進駐

針對蔡英文總統在國際媒體上證實美軍「駐台」，國防部長邱國正上午在立法院表示，國軍與美方交流是有，交流當中「會有幾個人」來...

【戰機洗澡／上】美軍F-22清洗不當墜機非首例 秘魯航空曾因膠帶沒撕釀70死

去年5月15日，美國一架F-22猛禽（Raptor）式戰鬥機，從佛羅里達州的埃格林（Eglin）空軍基地起飛後墜毀。美國軍方對這起損失2億美元的事故異常低調，以保防安全為由，不依慣例舉行正式調查委員會，進行時間較長的調查，僅由單位指揮官召集範圍較小的調查委員會，很快就將案件結束。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。