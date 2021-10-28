台美軍事交流 國防部公開「私語」：現在和以前不一樣

蔡總統在外媒專訪中證實有美軍駐台，國民黨立委陳以信上午在立法院質詢時詢問國防部長邱國正表示，相關交流是不是在馬總統時期就已經有？邱國正答詢前，國防部戰規司長李世強提醒：「（現在）不一樣」，但邱國正說，「他不知道如何描述。但（台美）軍事合作一直都有」。

邱國正上午受邀列席立法院外交及國防委員會，以「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題，提出報告。陳以信在現場播放蔡英文接受外媒專訪談及「美軍駐台」的對談畫面。

陳以信表示，蔡總統在節目中證實美軍在台有部分駐軍，面對外媒提問有無美軍事人員在台，她說「YES」，一個字就說有，這是歷任總統從來沒有的事，顯係失言。馬英九總統在任時美台間已有密切軍事合作，但基於國家安全理由，從未對外承認，為什麼蔡總統此次會「大剌剌」承認？立委質疑，蔡總統此舉是否涉及失言，會否升高台海軍事緊張？

邱國正表示，訪問中是提及我方除自美武器獲得外，還有其他交流。他聽不出蔡總統曾講美軍有在台駐在部隊。

邱國正向立委抱怨，要求不能這樣問他，「統帥有否失言，你問國防部長，我要怎麼答？」邱國正說，他不是逢迎拍馬，但這個介定，媒體下的標，媒體怎麼講他不知道，但他的定義是駐在，駐是進駐的駐，沒錯，有交流人員，要駐在這個地方，和我們作軍事交流，但這和部隊的駐，沒有關聯。

立委問，這些軍事交流是不是在馬總統時期就已經有了？戰規司長李世強在備詢台上提醒邱：「不一樣」，私語透過備詢台麥克風清晰傳出。但邱國正答詢說，他不知道如何描述。但軍事合作一直都有。