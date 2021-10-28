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蔡英文總統接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

美國有線電視新聞網（CNN）27日獨家專訪蔡英文總統，蔡總統表示，北京對台灣的威脅每天都在增加，她也首度證實美軍駐台協訓的訊息。

蔡總統並未在專訪中明確表示目前有多少美軍在台灣，「沒有外界想像的多」，「就提升國軍戰力，我們和美國有多方合作。」

CNN報導，駐台美軍在1979年美中建交後撤離台灣，自去年起，媒體陸續報導，有小規模美軍駐台協助。

蔡總統表示，對岸不應存在台灣人民會在壓力下屈服的幻覺，她並呼籲日本、南韓和澳洲等區域民主盟友支持台灣，當專制政權展現擴張態勢，民主國家應團結共抗，台灣就在前線。

共機本月初連續多日派出軍機侵擾台灣西南防空識別區，單日架次屢破紀錄，引發區域高度緊張。

華爾街日報本月7日報導，美軍特種部隊及陸戰隊成員已秘密進駐台灣，協助台灣陸、海軍軍事訓練至少一年；當時，美國國防部一位發言人告訴本報，不評論任何特定行動、接觸或訓練，但美國支持和台灣的防禦關係，以應對當前中國大陸對台灣的威脅態勢。

美軍 美國 CNN

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