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海巡「淡水艦」明日交艦 安平級第四艦命名為旗津艦
海岸巡防署第3艘安平級巡邏艦（CG603）「淡水艦」明日將在高雄舉行交船儀式，連帶建造中的第4艘（CG605）的同級艦，海巡署已核定命名為「旗津艦」，將同時在明日舉行下水儀式。
「安平級巡防艦第3艘淡水艦交船暨第4艘旗津艦命名下水聯合典禮」，明（28）日上午將在中信造船股份有限公司位於旗津的高鼎廠舉行，海洋委員會主委李仲威與立委應邀出席。
海巡署計畫興建12艘600噸級巡防艦，單艘預算11.4億元，整體預算達144億4778萬5000元。按規劃今年底前預計完成三艘交艦，┌第三艦交船第四艦下水」。明（111）年須交艦2艘。
安平級艦標配有鎮海火箭彈等武裝，艦上預計裝設發射雄風反艦飛彈的模組與鏈路，裝設所需特別預算案正由立法院查中，是海巡平戰轉換的指標裝備。目前已有首艘安平艦、成功艦服役中，淡水艦將部署在北部機動海巡隊，旗津艦則部署在南部機動海巡隊，未來各艦陸續成軍後將分批部署台灣北、東、南部，西部台灣海峽則部署千噸以上大型艦艇，搭配新型300噸型巡防艦執法。
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