美艦護台例行化 外交部：美加艦艇本月聯合航經台海

外交部表示，我國今年首次應美軍太平洋艦隊邀請，參加美國 「太平洋夥伴」（ Pacific Partnership）人道援助演訓計畫，由我國家災害防救科技中心主秘李維森於8月間率團赴帛琉出席「台帛災害管理訓練營」的人道援助及災害防救，就「撤離」及「通訊」演訓等議題與各方進行交流，彰顯我國與區域國家合作應處危機的能力及意願。

國防部長邱國正明日將率官員與首長列席立法院外交及國防委員會，以「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題，提出報告。外交部也列席提出同名報告。

國防部報告中披露，美國在南海執行航行自由行動，派遣驅逐艦例行性通過台海，自今年以來，已10度航經台海。另英國護衛艦、加拿大巡防艦等國船艦，也曾穿越台海，維護國際法航行權益。

外交部報告則進一步指出，外交部舉例表示，美驅逐艦杜威號（USS Dewey）於本月9日抵達日本橫須賀港加入第七艦隊後，旋即與加拿大皇家海軍巡防艦溫尼伯號（HMCS Winnipeg），於10月14日及15日共同穿越台灣海峽，展現美國與盟邦夥伴對自由開放印太地區的承諾。

至於國防部提及美中曾於9月下旬進行的「國防政策協調對話」，外交部也進一步披露，這項對話是美國防部主管中國事務副助理部長Michael Chase與中共中央軍委會國際軍事合作辦公室副主任黃雪平於8月19日先以 「防務保密電話」（Defense Telephone Link）通電，繼於9月28日及29日以線上方式舉行第16屆「美中國防政策協調會談」（U.S.-PRC Defense Policy Coordination Talks） 2度視訊會晤。C氏重申美方期許與中共解放軍建立具建設性、穩定且以成果為導向（constructive, stable and results-oriented）的國防關係。

外交部同時指出，台美持續加強人道救援合作，我國今年首次應美軍太平洋艦隊邀請，參加美國 「太平洋夥伴」（ Pacific Partnership）人道援助演訓計畫，由我國家災害防救科技中心主秘李維森於8月間率團赴帛琉出席「台帛災害管理訓練營」的人道援助及災害防救，就「撤離」及「通訊」演訓等議題與各方進行交流，彰顯我國與區域國家合作應處危機的能力及意願。