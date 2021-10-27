國防部：美中合議避免軍事衝突 兩岸軍事對峙卻難緩解

國防部表示，美國派遣驅逐艦「例行性」通過台海，自今年以來已10度航經台灣海峽，拜登政府雖延續川普總統自由開放的印太戰略，但美國與中國曾於9月下旬進行「國防政策協調對話」，以確保雙邊競爭關係不會演變為軍事衝突，後續是否舉行拜習會，為重要觀察指標。但國防部仍研判，兩岸軍事對峙短期難以緩解。

國防部長邱國正明日將率官員列席立法院外交及國防委員會，以「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題，由國防部整評司長苗蕙芬提出報告。

苗蕙芬在書面報告中表示，拜登政府延續川普總統自由開放的印太戰略，視中國為挑戰其國家利益的競爭者。為應對中國過度的海事主張，美國在南海執行航行自由行動，派遣驅逐艦例行性通過台海，自今年以來，已10度航經台海。另英國護衛艦、加拿大巡防艦等國船艦，也曾穿越台海，維護國際法航行權益。

但苗蕙芬也說，美中激烈競爭，仍將避免衝突，面對中國在各領域挑戰美國的領導地位，美中已各自拉攏盟友展開激烈競爭，但美國國防部表示，希望與共軍建立一個建設性、穩定的軍事關係，美中於9月下旬進行「國防政策協調對話」，藉由通話、會面維持溝通機制順暢，確保雙邊競爭關係不會演變為軍事衝突。後續是否舉行拜習會，為重要觀察指標。

儘管如此，苗蕙芬仍指出，兩岸軍事對峙短期難以緩解，因中共向來視台灣為最重要議題，積極以「以戰逼和」、「以武促統」等作為，持續加大對台軍事威懾，迫使我政府接受「一國兩制」。未來我所承受軍事壓力更較以往為重。國軍將持續充實國防，展現自我防衛決心，嚇阻中共因考量承受巨大代價，而不致輕啟戰端。

苗蕙芬說，受到中共武力擴張與加大對台軍事施壓的影響，台海情勢嚴峻且呈現不穩定的狀態。面對共軍機艦挑釁的行動，國軍將持續發展不對稱防衛戰略，強化整體防衛能量，並深化與理念相近國家的交流與合作，台灣不與中共軍備競賽，亦不尋求軍事對抗，期盼兩岸和平共存。但面對中共威脅我國家安全，必將竭盡全力捍衛國家主權，絕不會在脅迫下屈服退讓。

她說，「自己國家自己救」，國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的信念遏阻中共犯台的企圖與行動，有信心與能力達成確保國家安全的目標。