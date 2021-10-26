共機擾西南空域 我首度記錄到武裝直升機遠距出海

空軍公布今（26）日西南空域空情動態，中共解放軍今天日間分別派遣7架定翼、旋翼機進入我西南防空識別區，我方首度記錄到共軍攻擊直升機遠距出海操演。

空軍司令部表示，今日日間共軍運-8指通機、運-8技偵機、運-8遠干機各1架次、殲-16戰機2架次、米17直升機、武直10機各1架次，進入我西南防空識別區。

空軍司令部表示，空軍除派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。