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兩年前曾指「台積電是兵家必爭之地」 張忠謀：未來地位會更重要

共機擾西南空域 我首度記錄到武裝直升機遠距出海

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍司令部表示，共軍M-17直升機今進入我西南防空識別區。圖／空軍司令部資料照
空軍司令部表示，共軍M-17直升機今進入我西南防空識別區。圖／空軍司令部資料照

空軍公布今（26）日西南空域空情動態，中共解放軍今天日間分別派遣7架定翼、旋翼機進入我西南防空識別區，我方首度記錄到共軍攻擊直升機遠距出海操演。

空軍司令部表示，今日日間共軍運-8指通機、運-8技偵機、運-8遠干機各1架次、殲-16戰機2架次、米17直升機、武直10機各1架次，進入我西南防空識別區。

空軍司令部表示，空軍除派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

維基百科紀錄，武直-10是中共自製機種，裝備主要任務為戰場火力支援，可配備機槍、機炮、火箭彈、反坦克飛彈、空空飛彈等各類武器，有匿蹤設計。Mi-17直升機則是蘇聯米爾設計局所設計的多用途直升機。兩種機型均非艦載機。

空軍公布今（26）日西南空域空情動態，我方首度紀錄（綠箭頭所示）到共軍攻擊直升機遠距出海操演。圖/空軍司令部
空軍公布今（26）日西南空域空情動態，我方首度紀錄（綠箭頭所示）到共軍攻擊直升機遠距出海操演。圖/空軍司令部
空軍司令部表示，共軍武直10攻擊直升機進入我西南防空識別區。圖／空軍司令部資料照
空軍司令部表示，共軍武直10攻擊直升機進入我西南防空識別區。圖／空軍司令部資料照

直升機 空軍 飛彈

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