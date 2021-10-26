美媒：美軍「綠色貝雷帽」成員在台訓練台軍 涉武裝潛水破襲等

美台互動頻繁，台海局勢緊張之際，美媒披露美軍特種部隊訓練台軍細節。

據美國《商業內幕》（Business Insider）網站10月25日報導，綽號「綠色貝雷帽」（Green Berets）的美陸軍特種部隊成員輪換部署至台灣、幫助訓練台軍。

報導稱，自從1979年美國與中國大陸正式建立外交關係後，美國雖然不再於台灣內保持軍事存在，但這並不意味着美軍特種部隊與台軍斷絕了聯繫。實際上，美軍特種部隊一直在幫助台軍進行訓練，儘管這種訓練活動會隨着美對台政策變化而「有所起伏」。

據悉，為執行好訓練任務，「綠色貝雷帽」第1特種作戰大隊人員必須得事先掌握當地語言和文化，並優先選擇台裔成員。

前「綠色貝雷帽」成員透露，訓練內容包括武裝潛水進行破襲、高空傘降實施突襲等。而且執行這種訓練任務的不僅有「綠色貝雷帽」，海軍陸戰隊的「特種突襲團」、海軍的「海豹突擊隊」等美軍特種部隊都承擔這類訓練任務。

此前，美國《華爾街日報》就曾透露，美陸軍、海軍陸戰隊的特種部隊從2020年開始，就已經前往台灣，幫助台軍開展訓練。

對此，中國外交部發言人趙立堅10月8日表示，美方應停止售台武器和美台軍事聯繫；中方將採取一切必要措施捍衛主權和領土完整。

趙立堅強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，「斷交、廢約、撤軍」三原則是中美建交的前提。美方在中美建交公報中明確承諾，美國同台灣保持文化、商務和其他非官方關係。美方應充分認清涉台問題的高度敏感性和有關問題的嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

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文章授權轉載自《香港01》