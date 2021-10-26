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空軍採購空射魚叉飛彈 公開預算包裹機密品項挨批

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍F-16V戰機。聯合報系記者胡經周／攝影
空軍F-16V戰機。聯合報系記者胡經周／攝影

空軍司令部在111年度公開預算案中，新增「F-16型機遠距精準武器籌購案」，計需470億8073萬元，但並未說明採購品項，經立法院關切，空軍僅回應內容包括135枚AGM-84H魚叉飛彈，其餘不便說明，形成罕見「公開預算案裡的機密預算」。一案包裹不同彈種卻不願分開建案，或納到機密預算中，空軍被批評便宜行事。

空軍司令部111年度於「一般裝備」業務計畫中，新增「F-16型機遠距精準武器籌購案」，計需470億8073萬元，納入111至116年編列。

立法院預算中心認為，此案是跨年期計畫並置於公開預算，當應依規定列明全部計畫內容以利立法院朝野審議，但在111年度國防部所屬單位預算書中，這項計畫於並未詳實揭露採購品項及數量等攸關資訊，不利外界評估其預算合理性。

預算中心指出，此案採購品項既涵蓋不同彈種，且尚有未能公開的部分，空軍應評估就不同彈種分開建案，並將不宜公開部分移列到機密預算案。

空軍司令部則回應立法院，此案籌購範疇列有AGM-84H飛彈，該型彈藥美方已於109年10月21日同意供售我135枚，符合我作戰需求，其餘此案內容涉及軍事計畫相關資訊，依『國家機密保護法』及『國家機密保護法施行細則』等規範無法提供。

預算中心批評，國防部所屬單位預算區分公開及機密兩部分，此案籌購武器品項既涵蓋不同彈種，且有尚未能公開部分，空軍司令部未能依其機密屬性分開建案 ，恐有便宜行事之疑慮；又既經評估列為公開預算，卻又以部分品項涉及機密而不願公開攸關資訊，亦不利外界後續監督其執行進度。

空軍 立法院 F-16

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