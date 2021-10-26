陸航直升機反登陸主力 東西岸新基地設置卻屢遭頓挫

因應戰備需求，陸軍司令部為航特部旋翼機訓練及儲位問題，提出「陸航清泉崗基地設施新建工程」與「陸航豐年基地設施新建工程」，但前者因預算不足緩列部分廠棚興建，後者則因地方反對，國防部上月核定採現況結案，無法再推動下去。立法院呼籲陸軍妥謀對策。

陸軍司令部現有諸多旋翼機，諸如AH-64E型機29架、UH-60M型機30架、AH-1W型機60架。為有效解決各式旋翼機訓練空域飽和及飛機儲位不足等問題，陸軍在108年於編列1億元預算，計畫進行「陸航清泉崗基地設施新建工程」；另推動「陸航豐年基地設施新建工程」，均規劃興建含維修機制的機棚兩座。

但立法院預算中心指出，「陸航豐年基地設施新建工程」以尊重地方民意為由，已於110年9月辦理現況結案。「陸航清泉崗基地設施新建工程」則因經費不足而緩列部分廠棚新建。

立法院指出，陸航清泉崗基地設施新建工程雖已於110年7月19日宣布主體工程決標，但原規劃興建2座飛機停放及維修棚，僅能先行辦理1座，原因是廠商評估預算不足約2.4億元，；陸軍則表示，未來將研議修訂可行性評估報告提高計畫總經費因應，但立法院認為此案是否能於原規劃112年度如期如質完工，不無疑慮。

至於「陸航豐年基地設施新建工程」規劃新建飛機停放及維修機棚2座，此案108年5月完成委託技術服務決標後，因地方首長及民意代表對於旋翼機進駐訓練後，將產生噪音影響居住品質而持反對興建意見，陸軍於109年度間基於尊重民意而暫緩本案執行並持續與居民溝通，但鑑於仍無法獲得台東地區民眾支持，陸軍航特部因此於110年5月27日呈報國防部辦理結案，並於110年9月15日奉國防部核定，預算繳回。