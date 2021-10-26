國軍百億建置「防護營區智慧型警監系統」進度嚴重落後

為反制不明人士對國軍營區進行情資刺探及偽冒，企圖闖入重要機敏處所，國防部編列百餘億元預算，交中科院為三軍重要營區建置「國軍重要防護營區智慧型警監系統」，但現在傳出，中科院在此案的「第一階段」中，包括資通電軍、陸軍及空軍的辦理情形，就被國防部列為未達標案件，原規劃110年上半年應完成陸軍25處營區建置，截至110年8月底均未完成，中科院已向陸軍申請延後工期。

111年度國防部所屬單位預算案中，陸軍、海軍及空軍司令部、憲兵指揮部及國防部全民防衛動員署就「國軍重要防護營區智慧型警監系統建置案(第二階段)」分別編列9億1190萬6千元、7億811萬3千元、10億5893萬8千元、8163萬6千元及7402萬8千元，全委由中科院執行。

根據新年度預算案顯示，鑑於近年屢有不明人士對國軍營區實施情資刺探及偽冒，企圖闖入重要機敏處所，另為因應國軍組織精簡，營區衛哨勤務之執行密度不復以往，國防部因此於108年度就資通電軍指揮部及電訊發展室重要防護營區提出「重要防護營區智慧警監系統(第一階段)」建置計畫並編列預算5億9956萬8千元；其後又於109年度為陸軍、海軍、空軍、後備、憲兵及國防大學等單位的重要營區警監系統建置，提出「國軍重要防護營區智慧警監系統(第二階段)」，辦理期程109-114年度，計畫總經費128億202萬5千元。110年度至114年度應完成營區數，年度依序分別62處、61處、61處、64處、35處。

但立法院表示，依陸軍提供截至8月底辦理進度顯示，中科院應於110年上半年原訂完成陸軍25處營區系統建置，因疫情影響工班、設備延遲出貨等因素，至6月15日始入營動工，中科院向本軍申請工程展延；而此案今(110)年尚有影像錄影系統、通信整合主機、下半年度37處營區機電工程等3項購案未完成開、決標作業，已嚴重影響全年度62處營區施工進度。」進度落後。

立法院指出，為使國軍所屬營區具先期預警、迅速反應及拒止人員突入等目的，國防部自108年度起分2階段委託中科院辦理「重要防護營區智慧警監系統」建置，但檢視中科院108及109年度績效評鑑報告中，該案有關資通電軍、陸軍及空軍等單位的執行情形，被國防部列為未達標案件，而110年上半年應完成陸軍25處營區建置進度也落後。鑑於111年度仍有陸、海、空軍司令部、憲兵指揮部及全民防衛動員署就該項建置案編列分年預算，呼籲國防部加強對中科院督導工作，並要求其依約定期程、如期如質完成各軍種營區智慧警監系統建置工作。