急什麼？對美採購魚叉飛彈不工合、違規急闖關內幕曝光

海軍耗資700餘億元對美採購「魚叉飛彈海岸防衛系統」，除被迫從先買32套改100套全買齊外，現在遭揭露，全案不但規劃不實施工業合作，國內廠商沒有半點回饋，全案還「急行軍」闖關，兩度修訂計畫將總經費由原523億餘元調增為866億餘元，國防部卻違規遲至今（110）年8月19日才將修訂計畫函報行政院，且未經核定就直接調整新年度預算書內計畫總經費及採購數量。

對美採購「魚叉飛彈海岸防衛系統」日前已以700餘億元台幣決標，增加150餘億元用來興建飛彈基地。立法院揭露，此案執行期程原為110-114年，並規劃不實施工業合作，海軍於110年5月及8月二度修訂該案整體獲得規劃書，除將執行期程變更為110-119年度外，計畫總經費亦提高至866億134萬9千元。

立法院指出，10億元以上軍購經費調增超過20%，依規定需陳報行政院召開會議審查，而國防部此案調增預算數額高達342億5803萬6千元，增幅達全案的65.45%，國防部雖於110年8月19日將修訂計畫函陳行政院審查，但在獲行政院函復同意前，海軍就以尚未奉核定計畫調整111年度預算書魚叉案計畫內容及分年經費，違反規定。

立法院指出，依國防部99年修正發布「國防部工業合作作業規定」第2點及第4點規定，採購金額達500萬美元以上之向外採購軍事投資計畫案，均應執行工業合作；工業合作額度最少應達商購合約或軍售案承商實際合約總價款40%。魚叉案已於110年5月19日簽署第一階段發價書，立院洽詢國防部說明工業合作協議書洽簽狀況，國防部宣稱考量發價書簽署急迫性及有效撙節國防預算等考量，不實施工業合作，已獲行政院同意。

立法院認為，魚叉案計畫總經費高達866億餘元，雖以簽約迫切性為由未規劃實施工業合作，恐喪失藉此引進國內欠缺關鍵技術良機。

立法院指出，海軍年度二度修訂「魚叉飛彈海岸防衛系統」整體獲得規劃書，並將總經費調增為866億餘元，但國防部於行政院院會審議111年度中央政府總預算案前數日才將修訂計畫函報行政院，行政院是否有充裕時間就增購數量必要性及經費額度允當性進行審議恐不無疑慮。另國防部在行政院函復同意前，即逕依尚未核定計畫調整111年度國防部所屬單位預算書內該案總經費、採購數量及分年預算，且以「籌建時間急迫性及節省國防預算」為由不規劃實施工業合作，妥適性有待商榷。

我對美採購100套魚叉飛彈岸置防禦系統軍售案，包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型訓練飛彈、411只集裝箱、100輛魚叉飛彈岸置防禦系統機動發射器運輸載具（發射車）、以及25輛雷達車等。