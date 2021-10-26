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外媒炒台海緊張民眾存糧 史順文：危機意識是正向發展

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人史順文今天表示，民眾透過媒體接觸敵情，有危機意識，是正向發展。圖／國防部提供
國防部發言人史順文今天表示，民眾透過媒體接觸敵情，有危機意識，是正向發展。圖／國防部提供

有外媒宣稱台灣民眾對中共武力威脅不安加深，甚至有人戰備存糧3個月。國防部發言人史順文今天表示，民眾透過媒體接觸敵情，有危機意識，是正向發展。而國防部將精進國軍的各項作為，包括國防自主、持續發展不對稱戰力、後備戰力提升的規劃，都是為預防戰爭，維護國家安全。

國防部上午舉行記者會，針對美國華爾街日報報導宣稱，台灣民眾對中共武力威脅不安加深，甚至有人戰備存糧3個月，有媒體詢及對戰時疏散、防空避難等配套，國防部是否有足夠資訊提供給民眾運用？而在北京加強對台武嚇的背景下，部分專家憂心台灣戰備不足、役男士氣低落，建議國軍與美國等國軍隊共同訓練，並改變目前訓練內容。

史順文表示，面對敵情的威脅以及嚴峻的區域情勢，國人有危機意識，支持國軍建軍備戰與強化國防安全，都是正向的發展。這些訊息，民眾透過媒體的報導，一定會有感受，但是也不需要過度擔憂。

他表示，對於國軍的本務來說，就是要持續強化戰備整備以及軍事訓練的任務，做好防衛的準備，維護國家安全。

至於戰時疏散、防空避難的演練，政府每年透過民安、萬安、同心、自強等等演習，都是結合地方政府跨域的整合訓練，來建立全民防衛動員體系，進行災防演練以及緊急危難的處置。目前國防部也正在整合各部會業管的動員資訊，並且邀請各部會以及專家學者共同研討，完成之後，會儘快提供給民眾參考。

史順文強調，國軍持續強化建軍備戰，不斷充實和提升戰力，就是要確保國家安全。而建軍備戰是長期的工作和任務，訓練的內容也不斷的與時俱進。國防部會持續努力和精進國軍的各項作為，包括國防自主、持續發展不對稱戰力、後備戰力提升的規劃，都是為預防戰爭，維護國家安全、提升戰力的重要政策，也請國人共同支持。

對於美國眾議院軍委會今年通過2022財政年度國防授權法案，建議美國國防部「應邀請台灣參加2022的環太平洋軍演」，國防部態度如何？史順文說，國防部會依照防衛作戰各項戰備任務的需求，審慎評估。只要有助於區域和平，以及人道援助的各項操演，國防部在任務許可下，將積極爭取。台美軍事交流，目前都有相關規劃，也都持續正常推動當中。

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