耗資1.69億元 國軍研製「軍用動力外骨骼」無荷重設計

國防部今天公布耗資1.69億元預算研製出的「軍用動力外骨骼」，中科院計畫主持人任國光表示，目前研發完成的軍用動力外骨骼系統，是下肢型動力外骨骼，但並沒有荷重酬載的設計，而是強化膝關節，仍可應用在戰場上砲兵部署砲彈時將彈藥搬運、重武器操作、傷患救助等任務。中科院下一年度會再針對軍用「荷重型」動力外骨骼系統，整合強化膝關節加髖關節應用方式開發。

國防部上午舉行記者會，任國光說，國軍裝甲彈藥多半重約40公斤，系統雖無荷重設計，但系統空載移動速度最高6km/h、馬達輔助扭力40Nm以上、系統總重小於10kg，仍可有效增強步兵肌耐力，完成軍事任務。

任國光說，中科院軍用外骨骼針對肌耐力增強型在國防、工業等應用情境，規劃「肌耐力增強型動力外骨骼系統關鍵技術研製」。四年設計總目標規格，希望系統總重量小於24kg；系統能酬載40~100kg裝備；系統熱插拔續航力大於6小時；野戰型空載移動速度最高可達每小時6公里。

任國光說，現階段所研發之軍用動力外骨骼系統，為下肢型動力外骨骼，專對強化士兵膝關節，但並無荷重酬載設計、空載移動速度最高每小時6公里、馬達輔助扭力40Nm以上、系統總重小於10公斤，可有效增強步兵肌耐力，完成軍事任務。

但任國光表示，明（111）至112年，中科院將持續研製軍用荷重型下肢動力外骨骼系統，整合膝關節與髖關節、可荷重酬載40~100公斤裝備、馬達輔助扭力50Nm以上、系統總重小於24kg，可應用於砲兵荷重，也可應用於工業負重用途。

任國光說，而現階段研發出的軍用動力外骨骼系統，未來可應用於戰場上砲彈的彈藥搬運、重武器操作、傷患救助等場景，有效節省操作人力，提升作戰效率等用途與功能。後續將持續建立相關技術能量及應用經驗，未來可再朝軍用荷重型動力外骨骼系統的應用方向開發，中科院目前已完成初步設計，可整合「膝關節＋髖關節」。 國防部今天公布耗資1.69億元預算研製出的「軍用動力外骨骼」，但並沒有負重設計。圖／取自立法院直播