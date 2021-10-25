獨／海軍調查永順軍艦「愛之船」結案 艦隊長遭拔官調職

海軍執行掃布雷任務的永順軍艦，9月間遭檢舉爆發洪姓艦長涉與女士官深夜在艦上長時間閉門獨處一室，艦上監視器畫面還遭刪除。海軍司令部日前在海軍司令劉志斌嚴令督導下完成調查，除當事男女遭行政處分、調職外，連同艦隊長以降主官管全遭連帶處分，192艦隊長本身也受累被拔官調職。

永順軍艦因此案遭媒體謔稱為「愛之船」，事發後當事人一度仍留現職候查，遭外界抨擊洪姓艦長曾任高階將領隨員因此獲得厚待，隨即遭調職。艦上遭刪除的監視器現已獲還原，全案已完成調查。

根據海軍調查，海軍艦指部192艦隊236戰隊永順軍艦艦長洪姓中校，於110年7月31日凌晨與蔡姓女士官在艦長室獨處，事後洪某將艦上警監畫面刪除，案經匿名者於網路爆料。海軍司令劉志斌於9月6日獲悉後，指示司令部法務組實施法紀調查，並於9月9日完成調查。

海軍調查，查洪姓艦長於今年7月30日23時55分至31日3時15分，要求蔡姓女士官至艦長室維修電腦，同時了解蔡士工作及人際關係狀況，查「尚無不當言語及行止」，但艦長室大門緊閉，僅開啟艦長室舷窗。

對監視器畫面遭刪除案，調查指出，8月4日8時20分，洪姓艦長為查看軍艦防颱整備情形，操作艦上警監系統時誤將近3個月資料格式化，刪除後洪員曾向192艦隊部留守主官政戰主任陳姓上校回報，允諾自費派員送修，並已於9月11日修復還原影像。

海軍調查認為，洪姓艦長及蔡姓女士官深夜共處一室，雖為執行公務，並經還原、調閱警監畫面及查詢巡查官兵，尚查無兩人有不當行止，仍違反「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」第4點第1款「國軍人員違反性別分際與異性在辦公室內獨處一室」的行為；單位分予洪員及蔡士「記過兩次」及「申誡兩次」，並將兩人調離現職；而洪艦長刪除 警監資料，也違反陸海空軍懲罰法第15條第2款「辦理業務不遵法令程序」，單位核予「申誡一次」。

而因應此案，192艦隊長許姓少將、政戰主任陳姓上校及236戰隊長劉姓中校，全因督導不周記申誡一次；艦隊長許姓少將及永順軍艦輔導長林姓少校調離現職。