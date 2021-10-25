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獨／軍中性騷大幅提升罰則 同時檢討凌虐與暴行犯上罪責

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。圖／本報資料照
國防部。圖／本報資料照

因應軍方層出不窮的性騷案，近期甚至出現性侵案，國防部修訂「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」，涉犯性騷擾違犯程度達重度者，由原大過兩次並檢討不適服汰除，修訂為大過兩次，直接撤職；參謀總長陳寶餘同時下令，凡涉法者移送法辦外，性騷屬上級對下級同步檢討「凌虐」罪責；下級對上級則同時檢討「暴行犯上」罪責。

海軍執行掃布雷任務的永順軍艦，9月間遭檢舉爆發洪姓艦長涉與女士官深夜獨處一室，海軍調查認為涉犯「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」第4點第1款規定：辦公室內、工作場所等，應避免異性獨處一室。因任務、工作需要或設施不足等因素，無法避免獨處時，應先報准，並開啟門窗或設置透明門窗。

國防部指出，為貫徹國軍嚴考核、嚴淘汰、留優汰劣政策，減少性騷擾案件肇生，國防部於今年八月邀集陸、海、空軍司令部、後備、憲兵、資通電軍指揮部及資規司、總督察長室、法律司等相關單位召開修訂「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」研討會，將撤職、刑責及停止事件調查時機納入修訂要項，並提高懲罰基準。

國防部表示，國軍人員性騷擾違犯程度達重度，由原大過兩次 並檢討不適服汰除，修訂為大過兩次撤職。而陳寶餘下令，凡涉法者移送法辦，屬上級對下級同步檢討凌虐；下級對上級檢討暴行犯上之責。

而原規定為：適用性騷擾防治法案件已進入偵查或審判程序者，性騷擾申訴會得決議暫緩審議。修訂後改為：依性騷擾防治法第15條修訂，經性騷擾申訴會決議，得報請直轄市或縣市性騷擾防治委員會，該會認有必要時，得議決於該程序終結前，停止該事件之處理。據了解，過去軍中性騷案處理都侷限軍中，完成處分才會送縣市政府，這項規定意謂軍中性騷處理流程將加入縣市政府審認機制。

性騷擾 國軍

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