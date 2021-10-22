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軍友社赴北部山區 慰勞陸軍特戰部隊

聯合報 / 記者程嘉文╱即時報導
軍友社理事長李棟樑贈禮慰問駐守陽明山區的特指部官兵。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑贈禮慰問駐守陽明山區的特指部官兵。記者程嘉文/攝影

即將迎來成立70周年的中華民國軍人之友社，一連兩天由理事長李棟樑帶隊，前往北部地區的偏遠營區慰問。繼昨天（21）日到新北三芝的海空軍飛彈部隊後，今天再度前往陽明山區，慰問駐守當地的陸軍特指部空降特戰官兵。

敬軍團一行還包括國防部副部長王信龍上將、政戰局長簡士偉中將、陸軍政戰主任楊安中將、軍友社秘書長蔡鴻圖等人。李棟樑除頒發慰問金外，也逐一頒贈伴手禮給每位官兵，感謝他們守護國家的辛勞，戮力於戰訓本務工作。

由於山區風大、溫度低、濕度高，附近還有硫磺溫泉，對營舍設施容易造成侵蝕，李棟樑特別關心官兵的居住條件，特別要求轉往營舍了解生活情形。他表示，受限新冠肺炎疫情，無法藉慰問之便與官兵餐敘，但為了犒慰官兵辛勞，他將捐贈一批國賓飯店製作的精美便當，供官兵們加菜。

陸軍 新冠肺炎 疫情

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