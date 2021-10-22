拜登承諾捍衛台灣 邱國正：原則期望自己的國家自己救

美國總統拜登在節目中承諾，若中國大陸攻打台灣，美國會保衛台灣。對此，國防部長邱國正今在立法院答詢時表示，原則期望「自己的國家自己救」，但任何國家團隊對國軍備戰、國防安全有利，都樂見其成。

民進黨立委莊瑞雄今質詢行政院長蘇貞昌，歐洲議會通過「歐盟－台灣政治關係與合作」報告，美國總統拜登也承諾，若中國大陸攻打台灣，美國會保衛台灣，對國際挺台行為的態度如何？

蘇貞昌表示，感謝全國人民共同努力，讓台灣在全世界越來越受重視，尤其是外交部同仁非常努力，過去歐洲跟台灣比較少接觸，也不太了解台灣，感謝外交部長吳釗燮，讓台灣不只跟歐洲國家很有往來，參議院長也來台灣國會演講，很多交流也在進行中。

吳釗燮說，台灣跟歐洲交往新時代已經到來，下周他也將去歐洲訪問，這件事情在以前很難想像，未來還會有很多訪客到台灣。他也表示，我國跟歐洲關係不斷進展，原因是民主化經歷相同，共同支持民主理念，以及台灣良善力量被國際看到。

莊瑞雄也詢問邱國正，是否將爭取台美聯合軍演，回應拜登承諾。邱國正回應， 國軍本務工作就是做好戰備整備工作，「原則期望自己國家自己救」，但任何國家、團隊對國軍備戰、國防安全有利，都樂見其成。他也表示，這是個良機，對於友邦、民間朋友對我國的支持，當然會順勢做一個要求，但以過往經驗，跟美方都有在交流，這議題不僅於此時才提出，平常會議就可做論述。