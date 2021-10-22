邱國正：岸置魚叉飛彈一次購足 盼2028年全數到位

國防部長邱國正今天表示，對美採購岸置魚叉飛彈案改成「一次購足」，是因為敵情威脅各方面考量，未來會努力在2028年之前陸陸續續將飛彈全部到位。

今天上午行政院長蘇貞昌與內閣官員赴立法院進行施政報告及備質詢。邱國正會前受訪表示，為何魚叉飛彈從之前的分批買，改成一次購足，是著眼於敵情威脅，一次購足的話可以增加我國戰力。

近日爆出國軍生物偵檢車有弊案，邱國正表示，當初採購有問題，軍方態度就是全面配合司法調查，依法辦理。至於日前空軍花蓮基地一架F-16戰機疑似使用軍備局生產的20機砲子彈彈頭爆裂，導致戰機蒙皮發現不明損傷一事。邱國正說，初步了解彈藥應該沒問題，所以該彈藥在陸軍、防空部隊的使用上並未停止，僅空軍停止射擊這項彈藥，因為速度所產生的不同損耗是不一樣的，空軍部分後續專案小組會做詳細調查。