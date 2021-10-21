共軍頻擾台 軍友社慰問海空軍第一線飛彈部隊
今年首波東北季風報到，北海岸地區開始下雨，氣溫陡降。中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，今天到位於三芝的空軍天弓飛彈與海軍雄風飛彈單位，慰問這兩支負責台海北部防空與制海的部隊。李棟樑表示，近日中共解放軍機艦頻頻擾台，海空軍處於第一線，必須24小時維持戰備，格外辛苦，因此軍友社特別前來向官兵弟兄姊妹致意，並代表全國各界致上對國軍保衛國家安全的謝忱。
軍友社成立於民國40年10月31日，創建者是時任國防部總政治部主任的蔣經國，作為發動工商業界敬軍勞軍的橋樑。今年適逢軍友社成立70周年，原本規劃發動企業舉辦大規模「向國軍致敬」餐會，也將依例招待國軍楷模與模範團體主官出國旅遊。但受到疫情的影響，相關活動都只好延期或取消。
李棟樑致贈空軍飛彈611營1連與海軍海鋒大隊3中隊慰問金，並贈送官兵小伴手禮。他表示，本打算邀請外燴業者到營區辦桌慰勞官兵，但因為新冠肺炎疫情，至今都還不能如願，希望在明年5月卸任之前，能有機會與大家一起圍爐。李棟樑也表示，未來軍友社將持續為官兵提供創新服務，永遠做國軍堅強的後盾。一同前往慰勞官兵的軍方將領，包括海軍司令劉志斌、政戰主任孫常德、國防部政戰局副局長劉慶斌、空軍政戰副主任高士桓等。
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