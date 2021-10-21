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趕進度明年交機8架 第3架勇鷹高教機升空測試
漢翔公司已完成兩架「勇鷹」高教機原型機測試，第三架機今（21）日上午升空首度亮相。按空軍規畫，明（110）年將交機8架，今午測試的是量產機。
這架尚未完成完成塗裝的勇鷹高教機，卸除原型機多處測試天線，今天中午11時40分升空，在台中周邊空域進行試飛，順利於12時40分落地。過程有航迷紀錄到新機身影。
國機國造計畫中的「新式高級教訓機」，已有兩架原型機負責測試。根據空軍司令部規劃，「新式高級教訓機」辦理期程為106年度至117年度，計畫總經費686億3901萬7000元，截至110年度已編列預算244億5131萬2千元。
空軍司令部規劃，勇鷹新式高級教訓機預計於110至115年間分年依序交機2架、8架、17架、18架、18架及3架。明年預計交機8架。
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