趕進度明年交機8架 第3架勇鷹高教機升空測試

知名演員金士傑的父親金英是國民黨最老黨員，也是屏東縣的長壽冠軍，今年虛齡106歲，他熱愛飛行，大半人生翱翔在天空，軍旅生涯雖然沒有高升要職，也無一線戰功，但個性溫和的金英，卻是稱職的飛行教官。金英說，指導學員時絕不罵人，出了名的好脾氣，讓他引領更多的學員自信飛向天際。

2021-10-21 07:30