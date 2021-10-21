F-5戰機12月換裝首座新型彈射座椅 明年底完成70具

空軍將接裝「國造」勇鷹高教機，但計畫取代的F-5E/F戰機現階段仍是訓練飛官的重要戰具，空軍司令部日前表示，F-5戰機換裝新型彈射座椅，第一座可望於12月交裝，目前購案備料進度正常，計畫明年底前完成70具新彈射座椅的安裝。

Ｆ-5戰機頻生意外，飛官曾疑因彈射椅因素無法順利逃生殉職。國民黨籍立委陳以信日前在立法院外交及國防委員會質詢間持續關切此案，空軍司令部參謀長黃志偉表示F-5戰機換裝新型彈射座椅可望於12月開始安裝。

據了解，彈射座椅採購案於110年4月29日與國內代理漢翔公司完成簽約，製造商馬丁貝克公司8月13日與漢翔公司及空軍曾實施三方視訊會議，廠商表示座椅備料、零組件生產及測試作業，進度正常。預於110年中旬派員赴空軍基地執行座椅安裝及人員訓練，將可按進度於110年底完成首架機安装，111年平均每月交貨座椅6具，111年12月31日前全數交貨。

按馬丁貝克公司規劃，12月赴台東志航基地裝設第1具彈射座椅，預畫明年1到6月裝設23具，7到12月裝設46具，合計70具。