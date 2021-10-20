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F-16A演習返航發現機身兩處破裂 空軍司令部這麼說

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機砲射擊造成戰機擦傷？空軍：專案調查彈藥機砲系統

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍司令部。圖／取自GOOGLE EARTH
空軍司令部。圖／取自GOOGLE EARTH

空軍年度重要空中對抗演訓「天龍操演」日前展開，今天下午傳出花蓮空軍基地一架執行射擊任務的F-16A戰機返降後發現機身左側疑出現「彈孔」。但空軍司令部發出新聞稿說，是空中機砲射擊時所造成的蒙皮擦傷。

這架機號6675的F-16A戰機，由蘇姓中校駕駛，今天升空執行射擊訓練，返回基地落地後發現左側機身蒙皮受損。航迷攝得照片，機身左側掛載20釐米火神機砲砲口周邊蒙皮出現形似彈孔的破損。

空軍司令部晚間發出新聞稿表示，花蓮基地F-16型戰機，於今日訓練完畢，落地後檢查發現蒙皮2處擦傷，初判為空中機砲射擊時所發生，飛機其它系統並無異常。

空軍司令部進一步表示，針對此事件，刻正由專案小組對彈藥及機砲系統進行檢視調查，以確定肇因，排除故障，維護飛行安全。

空軍 F-16 戰機

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