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黃復興黨部主委稱共機不算擾台 民進黨：失格失尊嚴

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
黃復興黨部主委稱共機不算擾台，民進黨批評，失格失尊嚴。本報系資料照
黃復興黨部主委稱共機不算擾台，民進黨批評，失格失尊嚴。本報系資料照

民進黨今天表示，關於國民黨黃復興黨部主委、退將季麟連稱，共機闖台灣防空識別區不算擾台一事，民進黨認為，共機過去一段時間一再侵擾我西南防空識別區，加劇我空防壓力，連國際社會都普遍認為，中共已成破壞區域穩定的麻煩製造者，曾任國軍將領的季麟連，不僅對中共的無理行徑毫無譴責，還反過來幫對方講話，完全是立場錯置，毫無是非。

民進黨表示，過去二年多以來，中共不斷派遣軍機常態性騷擾台灣週邊空域，是舉世公認的事實，近期更為變本加厲，擾台共機架次屢創新高，已經使得國際社會對於中共耀武揚威的作為感到警惕和震驚，諸多西方民主國家也紛紛選擇力挺台灣。

民進黨指出，中共當局不斷升高的軍事恫嚇行徑，不僅衝擊兩岸關係，更破壞區域和平穩定現狀，面對中共這類不負責任的挑釁作為，朝野應屏除國內政治歧見，共同譴責，和全體國人站在一起；可是季麟連委卻如此敵我不分，宛如對併吞台灣的敵手卑躬屈膝。民進黨認為，身為任用季麟連的黨主席，朱立倫應當向國人致歉。

民進黨表示，季麟連將軍是中華民國海軍陸戰隊史上非常少數的二級上將，還曾擔任過總統府戰略顧問等重要職位。當共機頻擾台之際，連國民黨主席朱立倫都曾公開對中共表達嚴重抗議，不知道身為國民黨復興黨部主委還要這樣不當發言、意圖為中共說項，到底是何居心？

民進黨指出，也要請教朱立倫，是否可以認同這樣的說法？還是自我閹割、同意中國對台灣的干擾侵略，也是跟習近平的「共同決定」？

中共 民進黨 朱立倫

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