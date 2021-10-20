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國防大學校長張哲平捲共諜案？陳明通：我對他有信心

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委馬文君質詢表示，既然國安局長對張哲平有信心，就不能這樣作。國家花很大資源才培養出高階將領，情治單位可以隨意放出這個消息嗎？究竟是（共諜）？或不是？必須講清楚，不能任由猜疑情緒在軍中漫延，傷害軍人形象，否則要張哲平怎麼帶兵整軍？圖/取自立法院直播
國民黨立委馬文君質詢表示，既然國安局長對張哲平有信心，就不能這樣作。國家花很大資源才培養出高階將領，情治單位可以隨意放出這個消息嗎？究竟是（共諜）？或不是？必須講清楚，不能任由猜疑情緒在軍中漫延，傷害軍人形象，否則要張哲平怎麼帶兵整軍？圖/取自立法院直播

傳國防大學校長張哲平捲入共諜案，國家安全局長陳明通上午在立法院表示，張在此案中是「證人」，據他與張哲平互動經驗，「我對他有信心」。

今日又有媒體報導國防大學校長張哲平「竟然與捲入史上最大的共諜案險遭吸收有關」。媒體引述未具名「知情人士」說法宣稱，一名謝姓負責人奉中共中央軍委政治工作部廣州分局之命來台發展共諜組織，透過空軍退役少將錢耀棟、陸軍退役中校2人密集接觸張哲平，由謝安排與張多次餐敘甚至遊湖，並曾單獨談話，張哲平的妻子被招待到香港旅遊，情節非比尋常，有嚴重國安疑慮。

針對張哲平的捲入「國安法」案，陳明通會前受訪與備詢時兩度表示，此案已進入司法程序，但據他與張哲平互動經驗，「我對他有信心」。

國民黨立委馬文君質詢表示，既然對張哲平有信心，就不能這樣作。國家花很大資源才培養出高階將領，情治單位可以隨意放出這個消息嗎？究竟是（共諜）？或不是？必須講清楚，不能任由猜疑情緒在軍中漫延，傷害軍人形象，否則要張哲平怎麼帶兵整軍？

陳明通表示，此案移送檢調、進入司法系統，張現在並不是被告。現在的資訊是媒體渲染。

民進黨立委王定宇則表示，國安六法現已強化，為中共發展組織，從5年以下，變7年以上，併科1億元罰金。目前有無適用新法的案子在辦？國安局回應表示，目前兩案正在偵辦，適用新法。目前由高、地檢署偵辦中。

國安法 陳明通

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