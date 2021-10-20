國安局長陳明通點名習近平獨裁極權 引美英三航艦護台

國安局長陳明通上午在立法院多次表示，因應台灣周邊共軍機艦擾台情勢，因此近期有美英三個航空母艦群航經台灣海峽旁，對中共清楚表達國際社會「也看不下去」，要求「暫折」（台語，意指有所節制）的態度。他說，這是二次世界大戰後從未有的情況。他點名中共領導人習近平掌權後，「愈來愈獨裁、愈來愈極權」，威脅自由民主，因此讓自由民主國家團結起來，作「制度與價值的競爭」。

陳明通上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委包括溫玉霞、江啟臣質詢提及台灣當下是否處於「準戰爭」狀態？無黨籍立委林昶佐、民進黨立委王定宇則批評，稱國民黨黃復興黨部主委季麟連宣稱中共全面演訓、侵擾防空識別區並非擾台，東沙島上空也沒有領空問題，反而是政府搞得人心惶惶，批評是降低民眾心防之舉。

對於季麟連的說法，陳明通表示，這是錯誤解讀，與國內主流意見與國際認知完全不同。不僅與事實不符，更與國際社會認知不同，台灣內部與國際社會聽不下去。而中共對我統戰一直未停過，但基本上，這說法不應該，「東沙是我們領土，怎會沒領空」，說法讓人聽不下去。

陳明通說，現在自由民主與極權獨裁對立情況愈來愈明顯，尤其北京習近平掌權後，可見愈來愈獨裁、愈來愈極權，鄧小平設定兩任、一任5年的限制，習也取消，未來可見第3、4甚至第5任，愈來愈獨裁的國家，對自由民主是很大威脅，因此自由民主國家團結起來，主要是制度與價值的競爭。

而針對陸委會主委邱太三宣稱台灣現在是準戰爭狀態，國防部長邱國正也說當下情勢是從軍四十年來最嚴峻。陳明通說，邱太三指的是「佈局」；長期以來尤其近年，中共無論軍機或軍艦，在台海周邊踅來踅去（台語，意謂轉來轉去），國際社會也看不下去，因此10月初有三個國外航空母艦經台灣海峽旁，對中共清楚表達國際社會也看不下去的態度，請節制（暫折；台語）。

外交部長吳釗燮也說台灣已作好戰爭準備。但俄國總統普丁卻說中共不須動武，經濟實力就可解決台灣問題。陳明通說，國際社會認為共軍機艦繞台大家看不下去，因此有三個航艦群來，要求「暫折」，區域安全和平大家都有「幫贊」。

他說，自1949年以來，中共嗆聲要將台灣「ngeh（夾）起來」的立場完全沒變，不管是在蔣介石或經國先生時代，中共向來不放棄武力解決台灣，我們當然要有保護自己的準備。我們不求戰，但要備戰，且避戰。國際社會了解我們不是問題製造者，而是對岸。因此會有三個航空母艦來，制約共軍「暫折」一點，區域和平大家都有利。

陳明通表示，他負責任地說，有三個航空母艦群來台海，是二戰後從來沒有過的。至於是不是準戰爭布局狀況，陳明通說他不接後面這句，但尊重這種說法。