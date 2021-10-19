勒緊褲帶！ 對美買魚叉飛彈高價更正決標 朝野反應兩極

國防部昨日公布對美採購魚叉「岸防巡航飛彈系統」的「更正決標公告」，經美方要求我須「一次購足」一百套系統、四百枚飛彈，決標價格達七百一十億兩千兩百九十三萬四千九百九十一元。國民黨立委、立法院外交及國防委員會召委陳以信今天批評，此舉惡化政府財政紀律，未來必將債台高築、債留子孫；但民進黨籍召委趙天麟表示，支持一次購足飛彈數量以快速增強台灣自我防衛能力。民進黨立委蔡適應則披露，海軍將因此規劃提升海鋒大隊組織。

海軍對美採購一百套岸置魚叉飛彈系統、四百枚飛彈，一度因預算緊絀，曾向立法院允諾先買卅二套，其餘六十八套視陣地部署、人力編制、美方產製能量甚至敵情威脅變化，再另行籌購。但在美方國安高層強勢要求我方必須「一次買齊」下，海軍被迫提交新發價書，編足高達新台幣八百六十六億餘元預算，一次採購百套魚叉與並編足陣地興建預算。

國防部發布的決標公告也指出，此案原始發價書金額是十三億三十五萬兩千九百六十一美元，美元對新台幣匯率為一比卅點零五下，折合台幣為三百九十億七千五百六十萬六千四百七十八元；「修正後」的發價書金額為廿三億卜千三百四十九萬兩千零一十三美元，折合台幣七百一十億兩千兩百九十三萬四千九百九十一元。數據顯示軍購政策前後的轉變。

對此，陳以信表示，正因明年度公務預算遭嚴重排擠，蔡政府才將國防預算部分持續案項目抽出，改列為兩千四百億海空戰力提升特別預算，而且全數將以舉債方式支應。陳以信批評蔡政府，此舉規避公共債務法舉債上限，惡化政府財政紀律，未來必將債台高築債留子孫。

但趙天麟則說，「岸防巡航飛彈系統」第一階段包含後續各階段期程及預算規劃已於去年外交國防委員會預算審查時審竣，預算也已三讀通過，因此是在立法院監督下編列的預算。此次為因應敵情加劇的威脅，將後續階段的採購改為一次性購足方式，以求最快速獲得所需武器，實為防衛所需。

趙天麟表示，因全案預算廿六點七億美元已在去年美方公告時，納入整體財務規劃 ，此次調整並不會排擠原預算，且購置「岸防巡航飛彈系統」的總預算並無增加。而共軍對我國軍力威脅嚴重加劇已成為國際關切議題，他全力支持一次購足飛彈數量以快速增強台灣自我防衛能力。

民進黨立委蔡適應也表示，在敵情威脅變化考量下，國防部一次購足一百套魚叉飛彈海岸防衛系統，擁有迅速成軍優勢，尤其取得海岸目標壓制模式，以及優化的抗干擾與接收軍規GPS能量，對於反艦戰力而言可謂大大提升。

蔡適應說，在對美採購同時，政府為顧及自主研發能量，也在甫推出的海空戰力提升計畫採購特別條例中列入國造岸置反艦飛彈系統，另規劃提升海鋒大隊組織，期待在綜合調整下，建構更完善的防衛能量。