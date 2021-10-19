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軍購急行軍 我對美軍購百套「岸防魚叉飛彈」710餘億元決標

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
魚叉岸防飛彈系統。 圖／Defense Media Agency
魚叉岸防飛彈系統。 圖／Defense Media Agency

國防部今日公布，海軍透過中華民國軍事代表團對美採購「飛彈一批」，決標價格高達710億2293萬4991元，執行期程是自今年5月19日開始，至118年12月31日。軍方證實是魚叉岸防飛彈系統。

國防部今天以「更正決標公告」為由，公布這項資訊。710億餘元是純對飛彈岸防系統部分，包括四百枚飛彈，我國在111年編列採購預算達866億餘元預算，多出的150億餘元是飛彈場庫與基地興建費用。

不過，這項公開預算案目前仍在立法院外交及國防委員審議中，但台美間的軍購案業已決標。

海軍對美採購100套岸置魚叉飛彈系統、400枚飛彈，一度因預算緊絀，曾向立法院允諾先買32套，其餘68套須視陣地部署、人力編制、美方產製能量甚至敵情威脅變化，再另行籌購。但在美方國安高層強勢要求我方必須「一次買齊」下，海軍被迫提交新發價書，編足高達新台幣866億餘元預算，一次採購百套魚叉與陣地興建預算。

這項決標公告說明，此案原始發價書金額是13億35萬2961美元，折合台幣390億7560萬6478元（美元：新台幣＝1：30.05），修正後的發價書金額（Amendment 1）則為23億6349萬2013美元，折合台幣710億2293萬4991元。顯示軍購政策前後的轉變。

國防部今日公布，海軍透過中華民國軍事代表團對美採購「飛彈一批」，決標價格高達710億2293萬4991元，執行期程是自今年5月19日開始，至118年12月31日。軍方證實是魚叉岸防飛彈系統。圖/取自政府決標網頁
國防部今日公布，海軍透過中華民國軍事代表團對美採購「飛彈一批」，決標價格高達710億2293萬4991元，執行期程是自今年5月19日開始，至118年12月31日。軍方證實是魚叉岸防飛彈系統。圖/取自政府決標網頁

飛彈 海軍 立法院

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