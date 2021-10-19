兩岸發生戰爭機率高嗎？蘇貞昌：以備戰來止戰

外交部長吳釗燮日前接受澳洲媒體專訪指出，若中國大陸對台灣發動戰爭，台灣將戰鬥到底，他並呼籲澳洲等理念相近國家，加強情報共享與安全交流，以幫助台灣應對戰局。立委曾銘宗今天以此質詢行政院長蘇貞昌，兩岸發生機率高嗎？蘇貞昌回答，「我們一直以備戰來止戰」。

行政院長蘇貞昌今天上午到立法院報告「111年度中央總預算案」，針對曾銘宗質詢，蘇貞昌說，「我們一直以備戰來止戰，多邊情勢嚴峻、世界各國也一再警訊，我們希望不要發生任何戰爭、不要有任何爭執，所以一定要做最努力的準備，以防戰爭發生。」

曾銘宗問，「戰爭離我們很遠，還是很近？」蘇貞昌說，「戰爭很難分析遠近，如果稍有不慎，任何擦槍走火也都有可能，但我們絕對不挑釁、也絕對不起任何戰端，這是我們的原則。」

曾銘宗則質疑，院長的意思是「我們不求戰、也不挑釁」，但外交部長吳釗燮10月4日接受澳洲廣播公司訪問，他說「我們正在準備跟中國大陸作戰，另外我們要求澳洲的協助」，曾銘宗問，「我們是在跟中國大陸叫戰嗎？外交部長什麼時候調整為國防部長？這樣的說明合理嗎？院長同不同意？」

蘇貞昌則緩頰，「意思應該不是這樣」。他說，吳釗燮精準的意思是，「我們隨時都是準備「備戰但不發生任何戰爭，唯有這樣才能止戰」。國防部長邱國正也說，國防部的態度是，「我們隨時在備戰，但隨時不求戰」。

至於我們真的需要澳洲的協助嗎？蘇貞昌說，「連美國都要求澳洲、印度，大家一起來維護區域和平，是這個意思。」

曾銘宗進一步提出10月13日俄羅斯總統普丁接受訪問時說，「中國大陸不需要動武、靠經濟就能達成統一台灣。台海沒有爆發武裝衝突的危險。」曾銘宗問蘇貞昌「贊成嗎？」

蘇貞昌直言「我不同意」。他說，第一、用經濟方法達成政治目的，經濟戰爭也是戰爭的一種。第二、有些時候如果以長期看起來，俄羅斯和中國關係很近，這說法也許是從他的角度，沒看清楚實際狀況也不一定。

曾銘宗再問，所以你完全不贊成普丁的說法？蘇貞昌則回，「也不能這樣說啦，我的意思是他的說法不夠準確，周邊國家專業分析，學者專家也都一再講，情勢險峻，也呼籲中國不要做任何破壞現狀、和平的作為各國都呼籲」。

至於曾銘宗問，普丁認為台海沒有爆發武裝衝突的危險，你贊成嗎？邱國正回應，任何國家發表言論，都沒辦法改變它，但國防部立場是，「自己的國家自己救，是要備戰，要備能夠應付任何武力的戰」。