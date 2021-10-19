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中共極音速飛彈 國防部：研擬發展相對應的策略及能力

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人史順文。圖/國防部
國防部發言人史順文。圖/國防部

針對中共曾在8月份發射極音速飛彈，國防部發言人史順文上午表示，國軍嚴密掌握，並將會進一步研判，研擬發展相對應的策略及能力，維護國家安全。

CNN報導指稱因應中共對台持續進行侵擾，外傳我對美採購的F-16V戰機可望提前交機。

國防部上午舉行記者會，史順文表示，空軍採購的66架F-16V BLK70型的戰機，目前按照專案的進度，包括各項的研發、測試，以及生產作業，各項進度均正常執行中。

史順文說，面對當前敵情威脅，空軍依照「新式戰機採購特別預算條例」相關規範，持續掌握進度，確保該購案能夠如期、如質完成，提升我國空防戰力，維護我領空的安全。另對提前交機的傳言，國防部沒有評論。

另對中共曾在8月份發射極音速飛彈，國防部有無掌握？史順文表示，對於中共在軍備及先進能力方面發展的狀況，國軍均會嚴密掌握，這也是國軍的本務工作。同時，也會進一步研判，以研擬發展相對應的策略及能力，維護國家安全。

至於空軍近期正進行「天龍操演」，史順文表示，「天龍操演」是空軍年度的戰術總驗收，驗收對象包括飛行部隊以及地面部隊，內容主要是因應當前的敵情威脅，以及防衛作戰需求的重要訓練項目，空軍各聯隊均非常重視，也都全力以赴，希望在此項年度重要的演習期間，爭取最好的成績。

他表示，面對中共對我的軍事威脅，空軍官兵全力以赴，堅守崗位，嚴密監控敵軍行動，捍衛領空的安全。

空軍 中共 國防部

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