多數人對台灣國防沒信心？國防部上火線面對

國外有智庫民調宣稱多數台灣人對國防沒有信心，國防部發言人史順文今天表示，國軍現已執行、或正爭取保護國家安全、提升戰力的政策。而面對敵人的軍事威脅，國防部將更有所警覺，強化國軍戰備整備工作。

國防部上午舉行記者會，美國智庫布魯金斯學會針對台灣人對軍事衝突的感受進行民調，民調結果35%認為台灣的防禦能力不如以前，40%的人認為台灣的防禦能力沒有變化，顯示多數人對國防沒有信心。

史順文表示，國防部尊重國內、外專家學者，或是各類機構民調的結果。面對敵人的軍事威脅，國防部將更有所警覺，並且強化國軍戰備整備工作。

史順文說，做好戰備整備，是國軍的本務，目前正在執行中的各項重要任務，包括國機國造、潛艦國造，以及全民防衛動員署的成立，或是爭取「海空戰力提升計劃採購特別條例草案」的通過，均為保護國家安全、提升戰力的重要政策，希望國人共同支持，國軍將全力以赴。

而對陸委會主委邱太三認為台灣達到準戰爭狀態布局，請問國防部對於戰爭、準戰爭狀態，有無詳細的定義？史順文則說，此已由陸委會邱主委再次說明、並且解釋其發言內容，國防部不再作說明或評論。