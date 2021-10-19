對抗新冠肺炎 神秘國軍預防醫學研究所貢獻曝光

國防醫學院預防醫學研究所所長洪乙仁今天表示，因應新冠肺炎疫情，「國防醫學院防疫科學研究中心」開發的SARS-CoV2抗原快篩紙碟，技術轉移給民間後，已有2家公司的抗原快篩檢測試劑分別於110年6月及10月通過TFDA的EUA專案製造核准。

國防部上午舉行記者會，國防部發言人史順文表示，為因應COVID-19疫情，科技部自109年6月投入經費1.85億元，成立「防疫科學研究中心」，國防醫學院為獲選參與五所大學其中之一。國防醫學院防疫科學研究中心提供高防護實驗室先進場域，提升新冠病毒研究量能。

列席的洪乙仁表示，因應新冠肺炎疫情，「國防醫學院防疫科學研究中心」技轉先進快速偵檢技術，加速國內廠商通過認證，同時建置細胞及動物驗證平台，促進產官學生技產業發展。

洪乙仁進一步表示，國防醫學院防疫科學研究中心為因應COVID-19快篩試劑、治療藥物及疫苗開發的測試需求，完成各類型的培訓及演練，為國內唯一具備完整第2/3/4等級實驗室的人員培訓場域，遵循生物安全法規且分工明確，提升執行任務的工作效率。

洪乙仁表示，國防醫學院防疫科學研究中心以細胞測試、幹細胞感染及動物測試等工具，整合為新興傳染病研究核心設施平台，提升SARS-CoV2病毒研究量能，促進產官學生技產業發展。目前產官學界委託計畫件數總共約為50件。

國防醫學院防疫科學研究中心與廠商合作開發的「AIO全流程自動化基因檢測系統」，通過TFDA之EUA專案製造核准。目前已獲國內超過40家醫療院所採用，投入新冠肺炎快速精確診斷工作。

國防醫學院防疫科學研究中心所開發的SARS-CoV2抗原快篩紙碟，技術轉移後已有2家公司的抗原快篩檢測試劑分別於110年6月及10月通過TFDA的EUA專案製造核准。