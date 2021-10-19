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對岸軍備曝光劍指台灣? 邱國正：密切注意中共武器發展

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
國防部長邱國正。報系資料照
國防部長邱國正。報系資料照

近來關於中國大陸武統或解放軍軍力和軍備的報導越來越多，其中被視為在台海衝突中扮演重要角色的05式兩棲戰車，近來也曝光。對於如何因應中國大陸軍力威脅，國防部長邱國正今表示，「中共有任何武器裝備的發展，我們都很密切的注意」，會做進一步研判，採取因應對策。

邱國正指出，國軍掌握這方面資訊是本務工作，中共任何的武器裝備發展，都很密切注意，我方得到資訊後，會做進一步的研判，並採取因應對策，「這是國軍本務工作，責無旁貸，我們會掌握、持續研判，策謀出因應對策」。

對於空軍「天龍操演」展開，邱國正說，國軍三軍部隊，每個月、每一季、每半年或每一年度，都有測考進度，空軍代號就叫天龍，「這就是一個年度性的測考工作，已經如期如質展開，而且做很好的準備」。

國軍 邱國正

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