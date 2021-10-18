中國軍機持續「擾台」 台灣空軍操演範圍擴大

（德國之聲中文網）台灣空軍每年例行舉行的「天龍操演」周一（10月18日）展開，台媒引述軍方人士指出，台灣空軍各聯隊戰機將進行對空、對地、對海實彈炸射等各項測考，「且因應最新敵情，包括台灣海峽丶東南部等空域都納入操演範圍內」。

中央社報導稱，台灣空軍年度重大演訓「天龍操演」自18日至29日舉行，因疫情考量，有別過去全數集結台灣東部花蓮佳山基地，此次由各地聯隊各自起飛至炸射目標區域，另考量敵情威脅，演訓地聚焦台灣最南端屏東佳冬一帶，但確切內容涉及機密，無法透露。

就在舉行「天龍操演」的前一天，根據台灣國防部官網顯示，周日（17日）有殲-16機2架次和運-8反潛機1架次的中共解放軍進入台灣西南防空識別區，台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離，並實施防空飛彈追監。

更早前，10月初有近150架中國軍機進入台灣西南防空識別區導致台海情勢升溫，台灣國防部長邱國當時表示：「這是40年來兩岸局勢最嚴峻的時刻」，並稱北京在2025年有「全面犯台」的能力。

對此，中國國台辦發言人馬曉光13日表示，中國解放軍演訓活動是針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，目的是維護台海和平穩定，捍衛國家主權和領土完整，維護兩岸同胞的共同利益，完全是正義之舉。

台灣軍方人士接受中央社訪問時表示，「天龍操演」會以空對空、空對海丶空對地及地面部隊戰技競賽方式驗收年度戰備成果，參演機型包括F-16V（Block20）、幻象2000、IDF經國號等，並與其餘單位驗證聯合作戰效能。

台媒報導稱，除了「天龍操演」外，台灣國防部重大年度操演還包括與漢光實兵演訓同步進行的「同心操演」、「萬安演習」、海軍的「海強操演」等。

台海局勢日前因中共解軍機密集進入台灣附近海域很受到高度關注，15日美加艦艇聯合穿越台灣海峽，中國東部戰區新聞發言人施毅批評美加勾連挑釁丶攪局滋事丶性質惡劣，嚴重危害台海和平穩定。

（中央社等）

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