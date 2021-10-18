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獨／專打中共鐵殼漁船 海巡三百噸防撞型巡防艇首曝光

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獨／專打中共鐵殼漁船 海巡三百噸防撞型巡防艇首曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海岸巡防署新設計300噸級的防撞巡防艇，不但船身設計適合海上「硬碰硬」，且配備強力水砲與二零機砲，將能對不法越界作業的大陸鐵殼漁船採取更強勢的執法手段。結構獨特的原型艇日前海試時首度曝光。圖／讀者提供
海岸巡防署新設計300噸級的防撞巡防艇，不但船身設計適合海上「硬碰硬」，且配備強力水砲與二零機砲，將能對不法越界作業的大陸鐵殼漁船採取更強勢的執法手段。結構獨特的原型艇日前海試時首度曝光。圖／讀者提供

中共鐵殼漁船是海上民兵「武裝漁船」的首選，能在海上以強力衝撞手段規避我執法巡防艇登檢，越界捕魚時，漁民多敢怒不敢言。海岸巡防署因此設計出一款300噸級的防撞巡防艇，不但配備強力水砲與二零機砲，且加上適合海上「硬碰硬」的船身設計，將能對不法越界作業的大陸鐵殼漁船採取更強勢的執法手段。結構獨特的原型艇日前在高雄海試時首度曝光。

中共鐵殼漁船噸位多達到315噸級，這類的船隻也常是中共漁政船或武裝漁船，經常違法侵入我海域濫捕。而為拒絕我海巡登檢，中共漁民不但會在船舷處抺上滑油、插上鐵條，最常見的手段，就是仗著鐵殼船材猛力衝撞警艇。

高雄船廠界人士指出，面對中共鐵殼漁船肆虐，海巡署若以500噸以上大型艦艇應對，因舷高關係，必須再行置放小艇入水，緩不濟急，因此目前應對中共鐵殼船的主力船艇為舷高相當的100噸巡防艇，但此型船耐波力僅有8級，且FRP的材質不耐衝撞。海巡因此設計出分級「號稱」100噸，實則總噸數卻達到300噸的新式防撞型巡防艇。而且艇身採模組化，遭衝撞的船身位置，可立即更新。

船廠人士披露，海巡新造100噸級巡防艇總噸位高達319噸，船長達40公尺，比以往舊型100噸艇34公尺更長、更大，並採用硬稜泌船型，可大幅提升巡防艇耐浪性，於蒲氏風力9級時，仍有執行任務的能力，優於目前100噸巡防艇平均最大耐浪8級強度。

觀察曝光海巡新型的防撞型巡防艇，後甲板警備救難區配備有吊臂及警備小艇，左、右舷特別加裝大型防撞碰墊，並於前甲板加裝射程達120公尺的強力水砲，據了解成軍前將在艇艏加裝二零機砲，面對不法越界作業的大陸鐵殼漁船，新式「100噸」級巡防艇執勤人員將可採取更強勢的執法手段。

據了解，這型新式防撞型巡防艇委由中信造船廠興建17艘，首兩艘目前正進行海試，每艘艇價格由原100噸級艇的1億8000萬元，上升到2億4000萬元。新艇未來將分別部署在澎湖、西北與桃竹苗海域，反制中共越界的鐵殼漁船。

海岸巡防署新設計300噸級的防撞巡防艇採模組化設計，舷側方型構為防撞塊。圖／讀者提供
海岸巡防署新設計300噸級的防撞巡防艇採模組化設計，舷側方型構為防撞塊。圖／讀者提供
海巡新式防撞型巡防艇委由中信造船廠興建17艘，首兩艘目前正進行海試，每艘艇價格由原100噸級艇的1億8000萬元，上升到2億4000萬元。新艇未來將分別部署在澎湖、西北與桃竹苗海域，反制中共越界的鐵殼漁船。圖／讀者提供
海巡新式防撞型巡防艇委由中信造船廠興建17艘，首兩艘目前正進行海試，每艘艇價格由原100噸級艇的1億8000萬元，上升到2億4000萬元。新艇未來將分別部署在澎湖、西北與桃竹苗海域，反制中共越界的鐵殼漁船。圖／讀者提供

中共 海巡署

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