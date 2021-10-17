獨／國防部首度在東歐土耳其設軍協組 遭爆循私排擠人才

我國自力研發飛彈與無人機技術，與土耳其透過中科院推動軍備技術交流，一度遭美方關切喊停。但據證實，國防部已首度獲准在土耳其設立軍事協調組，派駐軍官，低調持續推動相關交流，這是國防部唯一在東歐的據點。但首任軍協組長，遭內部指控英文能力不佳，無法用英語對談。

國軍派駐各國武官、軍協組長，須經層層考核與評比，號稱公正透明。但一位畢業於美國色岱爾軍校的國防語文中心主任張世昌上校日前具狀上書總統信箱，申訴三度報考駐外軍事人員，指責國防部數度考選「綁標舞弊」，排擠他出任駐外軍事人員。

據透露，張世昌具高階美語專長，有美國蒙特瑞口筆譯研究所資歷，曾任國防部駐洛衫磯軍協組組長，近五年考績皆為優等至甲上，表現優異。他具狀指控其自前年起爭取國防部駐外武官，歷經考選均以最高成績獲薦報勾選，卻屢遭棄選，被勾選者為曾任國防部長隨員、無外事工作經歷，甚至無法以英語回答問題者。

張員在寫給朝野立委的申訴函中表示，這名獲選出任首任駐土耳其軍協組長的王姓中校，曾對向周遭聲稱「我英文講不好，部長就是會勾我，因為我曾擔任他隨員」，且首任出國就擔任軍協組長。張藉此指控前部長「違法綁標」。而他在軍中的申訴，皆遭國防部政務辦公室掩蓋，他甚至發出存證信函，才將訊息傳達給現任國防部長邱國正，卻因此遭總督察室以洩密為由調查。

張員披露，外交部曾於103-104年曾發文，指駐外館長認為對國防部派任軍職人員之語文能力均不足以從事軍事外交工作，要求國防部慎選駐外人員。而今年5月駐印度軍協組長第一次甄選延宕至今仍無法選出。

我國軍事駐外單位，邦交國稱之為「武官處」，非邦交國則稱為「軍協組」，而雖名之曰「組」，多為1人編制，如泰國、印尼、馬來西亞、阿聯、約旦、以色列、土耳其、比利時、英國、丹麥、南非、秘魯、阿根廷、智利、宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜、史瓦帝尼、沙烏地阿拉伯、巴拉圭、印度。2人以上編制的軍協組，則有美國、新加坡、法國、日本、南韓。