快訊

限鹽比禁反式脂肪更有意義！美FDA：鹽是高血壓禍首

台中輕熟女何故夜躺路邊？ 警用一張會員卡查出真相

獨／騰雲專案頓挫？國造大型無人機須延長一至二年驗收

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「騰雲專案」研發的長滯空無人機，近期飛試時頻頻曝光。圖／取自中科院影片
「騰雲專案」研發的長滯空無人機，近期飛試時頻頻曝光。圖／取自中科院影片

中科院以「騰雲專案」研發大型無人機，近期在花東試飛頻頻曝光，中科院也對外宣稱請外界「拭目以待」，國造大型無人機似即將完成研發可望正式對外公布。但據證實，中科院近期以「構型改變」為由，向國防部申請延長研發期程一至兩年獲准。

對此，中科院今天上午表示，不評論。

中科院曾於98年至103年爭取到耗30億元，以「長征專案」研發大型「戰略型」無人機，最後完成一架原型機，但因為空軍認為不符合戰備所需，全案宣告失敗，原型機淪為陳展機。但中科院隨即遊說立法院獲准，以「騰雲專案」，再撥34億5266萬元，由軍備局委託中科院研發3架長滯空的無人機與導控設備。

騰雲無人機據信現有2-3架原型機，原定今年底完成科研計畫與作戰測評。原型機多次在花東空域試飛，並在兩地軍機場起降，外界推測即將完成研發。中科院甚至曾預告請外界拭目以待。

但根據證實，針對「騰雲專案」，中科院已向國防部以「改變構型」為由，研發期程獲核定再延後一至兩年。

中科院當年「長征專案」研發大型「戰略型」無人機，結論曾稱是空軍擅改作需，要求能攜掛彈藥、跨海攻擊，作戰距離過長；「騰雲專案」原研發的是監偵式無人機，現也傳需有攜掛能量。

但知情人士指出，中科院過去有部分專案因研發頓挫即以「改變構型」為由申請延長驗收的例子，或是要求國造軍備，卻逕向國外採購成品的紀錄。

中科院 空軍 國防部

延伸閱讀

故宮南院海空無人機船展演 幕後團隊為進駐嘉縣暖身

無人機管理機制滿2年！換證機制將上路 普通操作證免測

國慶國造軍備好威 特別預算趕著通過指廠條款疑雲滿天

無人機旗津載物愛河巡檢 打造智慧城市

相關新聞

獨／綠營突襲修法 軍校校長由具教授資格政務官出任？

面對綠營「轉型正義」政策，國軍軍校以堅持傳統、尊重歷史為由多次峻拒綠營包括修改校歌等要求，民進黨團日前提案修改「軍事教育...

獨／騰雲專案頓挫？國造大型無人機須延長一至二年驗收

中科院以「騰雲專案」研發大型無人機，近期在花東試飛頻頻曝光，中科院也對外宣稱請外界「拭目以待」，國造大型無人機似即將完成...

潛艦國造將安龍骨 台船人員看不懂設計圖被考倒 黃曙光動怒

潛艦國造工程11月舉行安放龍骨儀式，台船與海軍繃緊神經，最近國安會諮詢委員黃曙光主持潛艦專案會議，但台船管理階層不改鬆散應付習慣，黃曙光當場抽考，詢問工程繪圖進度，對方宣稱一切沒問題，黃曙光隨機抽出幾張圖，請台船管理人員說明這些管線，對方看不明白繪圖，答不出來，黃曙光當場糾正，並且詳細說明圖中所示管線路徑，開會過程中，還有某法人機構老是抱怨錢不夠，黃曙光受不了他們老是抱怨沒錢，馬上將他們請出去。...

CNN：美台官員討論F-16V提前交機的可能性

兩岸緊張情勢升溫，有線電視新聞網(CNN)15日引述美國情報官員說法指「沒有任何跡象表明中國正在準備侵略台灣」，在共機大...

準戰爭布局惹議 藍批政治用語操作恐中

對於陸委會主委邱太三稱「準戰爭狀態布局」，儘管他昨強調是「布局」、並非「準戰爭」，但引發朝野議論。

準戰爭狀態布局 邱太三：不表示準戰爭

中共解放軍機本月一日至四日累計一四九架次「爆量」擾台，陸委會主委邱太三前天指出，已達到「準戰爭狀態布局」，引發各界熱議；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。