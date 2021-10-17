獨／騰雲專案頓挫？國造大型無人機須延長一至二年驗收

中科院以「騰雲專案」研發大型無人機，近期在花東試飛頻頻曝光，中科院也對外宣稱請外界「拭目以待」，國造大型無人機似即將完成研發可望正式對外公布。但據證實，中科院近期以「構型改變」為由，向國防部申請延長研發期程一至兩年獲准。

對此，中科院今天上午表示，不評論。

中科院曾於98年至103年爭取到耗30億元，以「長征專案」研發大型「戰略型」無人機，最後完成一架原型機，但因為空軍認為不符合戰備所需，全案宣告失敗，原型機淪為陳展機。但中科院隨即遊說立法院獲准，以「騰雲專案」，再撥34億5266萬元，由軍備局委託中科院研發3架長滯空的無人機與導控設備。

騰雲無人機據信現有2-3架原型機，原定今年底完成科研計畫與作戰測評。原型機多次在花東空域試飛，並在兩地軍機場起降，外界推測即將完成研發。中科院甚至曾預告請外界拭目以待。

但根據證實，針對「騰雲專案」，中科院已向國防部以「改變構型」為由，研發期程獲核定再延後一至兩年。

中科院當年「長征專案」研發大型「戰略型」無人機，結論曾稱是空軍擅改作需，要求能攜掛彈藥、跨海攻擊，作戰距離過長；「騰雲專案」原研發的是監偵式無人機，現也傳需有攜掛能量。

但知情人士指出，中科院過去有部分專案因研發頓挫即以「改變構型」為由申請延長驗收的例子，或是要求國造軍備，卻逕向國外採購成品的紀錄。