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美造國造軍備大批接裝 蔡適應：國軍總員額可能異動

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正（右）上午列席立法院外交及國防委員會，以「因應我國周遭環境變化，國軍整體戰力整備精進作為」為題進行專案報告。圖／取自立法院直播
國防部長邱國正（右）上午列席立法院外交及國防委員會，以「因應我國周遭環境變化，國軍整體戰力整備精進作為」為題進行專案報告。圖／取自立法院直播

國防部上午在立法院表示，國軍對美採購包括M1A2戰車、M109A6自走砲MQ-9B無人機、F-16C/D戰機等軍備，全部完成接需至2029年；海空軍戰力提升計畫特別預算所採購的軍備，則預計在2026年完成接裝。民進黨立委蔡適應披露，國軍正在研修編裝表，會否影響到國軍21.5萬總員額，必須關注。

國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，以「因應我國周遭環境變化，國軍整體戰力整備精進作為」為題進行專案報告。

由國防部作戰及計畫參謀次長葉國輝提出的「區域情勢」報告指出，當前印太區域情勢，仍維持美、中兩國相互競爭態勢，並各自尋求結盟與強化戰略夥伴關係。美軍近期於東海、南海等地區，執行「航行自由行動」，並與英、荷、加、紐、日等盟邦聯合軍演，履行「自由與開放的印太」承諾，同時與東協及印度等國加強合作。面對以美為首之盟邦國家施壓，中共持續擴張軍事力量，並藉疫苗外交及美國自阿富汗撤軍之際，企圖主導區域事務，以加速其「一帶一路」全球戰略與經濟布局，區域情勢仍顯嚴峻。

但蔡適應質疑，這項報告內容對我國周遭環境變化為何，完全沒有提及。「不說明周遭變化，如何據以強化軍力？」

邱國正表示，國防部的報告把重點在戰力整備，但要強調是要如何精進。區域情勢有概略描述。

蔡適應詢問，海空軍戰力提升計畫特別預算所投入的武器編裝調整，何時完成？邱國正表示，裝備到之前作好預畫，最晚115年、2026年完成。

立委追問，對美採購軍備有哪些是新編裝，哪些則是取代舊型裝備？國防部表示，M1A2戰車、M109A6自走砲、MQ-9B無人機都是取代舊型裝備，M142多管火箭系統，也是更新軍團砲指部原有的舊型火砲。魚叉飛彈岸防系統則是新編裝

蔡適應提醒，未來潛艦、F-16C/D戰機都新編裝，人員都擴增，國造軍備2026年就位，外購則要拖到2029年左右，人員編裝必須盡速規劃，編裝表修正後，會否影響到國軍21.5萬總員額，必須關注。

國軍 國防部 蔡適應 邱國正

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