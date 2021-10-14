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蔡英文國慶講話引發兩岸緊張？邱國正：持續監控

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，以「因應我國周遭環境變化，國軍整體戰力整備精進作為」為題進行專案報告。圖／取自立法院直播
國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，以「因應我國周遭環境變化，國軍整體戰力整備精進作為」為題進行專案報告。圖／取自立法院直播

蔡英文總統在國慶大會提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」主張，是否引發兩岸軍事緊張？國防部邱國正上午在立法院表示，政治氛圍他不論述。國軍能作的就是持續監控，強化戰備整備。

邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，以「因應我國周遭環境變化，國軍整體戰力整備精進作為」為題進行專案報告。針對中共國台辦宣稱在台海周邊的軍事行動是「正義之舉」，他會前受訪表示，砲彈沒有顏色，對國軍而言，任何讓國家安全受危害的威脅都要嚴正以待，放眼台澎防衛作戰、維護國家安全，讓百姓在民主自由狀況下生活，他說不針對哪個「團體」，著眼國家，若造成國家危害，國軍會義不容辭保護。

國民黨立委江啟臣質詢時表示，蔡英文表示中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共國台辦即回應此說法是赤裸裸地販賣「兩國論」。而當年「兩國論」曾造成九六台海危機的兩岸緊張情勢，當前情勢對國防、台海、兩岸、本外島情勢是否因蔡的講話而升高？

邱國正表示，國防部對共軍活動都有綜整、著墨。政治效應確會引發政治動作，但政治氛圍他不論述。國軍能作的就是持續監控，強化戰備整備。

被詢及會否因兩岸情勢而緊張，邱國正說，國防部長「前中後」都很擔憂的，安全問題就算身為國民也會顧慮。

對蔡的講話是否曾與國安、國防部門先行討論？邱國正說，平常有會議，有接觸，總統關切國防事務，但並未針對特定課題。他沒有參與。國軍的本務是戰訓整備。

國軍 邱國正 國防部 蔡英文

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