台語質詢成刪Q焦點 國防部長邱國正低調

罷3Q立委行動引發藍綠對決，主角基進立委陳柏惟在罷免行動展開前，在立法院堅持以台語質詢國防部長邱國正的風波成為焦點。對此，邱國正上午在立法院表示，他對此事沒有預設立場，「我不知道這段」。

邱國正上午率國防部作戰及計畫參謀次長葉國輝等將領列席立法院外交及國防委員會，以「因應我國周遭環境變化，國軍整體戰力整備精進作為」為題進行專案報告。會前媒體關切，法國國防部長帕利日前於該國外交暨國防委員會聽證會指出，法國關注中國對台侵擾及台海情勢升溫。她表示，為顯示對國際法與自由航行的重視，法國近日曾派軍艦行經台灣海峽。

國防部長邱國正回應表示，國軍對周邊台灣海空域異樣都會掌握，外艦是一般的航行、路過，還是有敵意，都能掌握的住。他不評論外籍軍艦任務屬性，但國軍對台灣周邊海空域從早到晚全程都能掌握。

對於陳柏惟在罷免行動展開前在立法院對邱國正的「台語」質詢，成為活動焦點。邱國正說，他不知道這段，面對立委質詢，他們應答都是要面對沒有預設立場，邱國正不知道陳柏惟的舉措是刻意或沒刻意。