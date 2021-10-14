台語質詢成刪Q焦點 國防部長邱國正低調
罷3Q立委行動引發藍綠對決，主角基進立委陳柏惟在罷免行動展開前，在立法院堅持以台語質詢國防部長邱國正的風波成為焦點。對此，邱國正上午在立法院表示，他對此事沒有預設立場，「我不知道這段」。
邱國正上午率國防部作戰及計畫參謀次長葉國輝等將領列席立法院外交及國防委員會，以「因應我國周遭環境變化，國軍整體戰力整備精進作為」為題進行專案報告。會前媒體關切，法國國防部長帕利日前於該國外交暨國防委員會聽證會指出，法國關注中國對台侵擾及台海情勢升溫。她表示，為顯示對國際法與自由航行的重視，法國近日曾派軍艦行經台灣海峽。
國防部長邱國正回應表示，國軍對周邊台灣海空域異樣都會掌握，外艦是一般的航行、路過，還是有敵意，都能掌握的住。他不評論外籍軍艦任務屬性，但國軍對台灣周邊海空域從早到晚全程都能掌握。
對於陳柏惟在罷免行動展開前在立法院對邱國正的「台語」質詢，成為活動焦點。邱國正說，他不知道這段，面對立委質詢，他們應答都是要面對沒有預設立場，邱國正不知道陳柏惟的舉措是刻意或沒刻意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言