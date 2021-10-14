共軍台海活動是正義之舉？邱國正：國軍保台義不容辭

針對中共國台辦宣稱在台海周邊的軍事行動是「正義之舉」，國防部長邱國正上午在立法院表示，砲彈沒有顏色，對國軍而言，任何讓國家安全受危害的威脅都要嚴正以待，放眼台澎防衛作戰、維護國家安全，讓百姓在民主自由狀況下生活，他說不針對哪個「團體」，著眼國家，若造成國家危害，國軍會義不容辭保護。

對於有駐外大使宣稱拿著青天白日滿地紅國旗「會吐血」，邱國正說他不了解這個狀況，「我不評論」。但國軍維護中華民國國號、青天白日滿地紅國旗，這是國軍本務。外界紛紛擾擾不同說法，他不予置喙。

邱國正上午率國防部作戰及計畫參謀次長葉國輝等將領列席立法院外交及國防委員會，以「因應我國周遭環境變化，國軍整體戰力整備精進作為」為題進行專案報告。葉國輝表示，國軍今(110)年7月開辦反制中共認知戰及如何提升官兵識讀能力等相關課程，並於明(111)年納入基層部隊政治作戰訓練內涵，建立官兵正確的認識，以鞏固官兵心防。

邱國正表示，中共的認知作戰是目前我方都能體會的，很多訊息有爭議，軍方認為，除了島礁幹部對相關攻勢能即刻應處、對外說明外，認為也有必要推廣到軍校，學習如何平息當前造成環境的紛擾。

而對於中共與美媒都傳有共軍攻台時間表，邱國正表示，不管是敵情或是任何行動，國軍原則上不作所謂「時間表」，戰備整備平常就要持續加強、就要沒有講哪一天，「（攻台）萬一提前怎辦」，國軍基於戰訓本務，面對任何狀況都要應處，但他也不認為外傳任何時間表有什麼對錯，但可據以參考，作為研擬課題。