影／自購AZ疫苗第11批共136萬劑運抵桃園機場
我國自購AZ疫苗第11批約136萬劑，13日下午由中華航空公司CI-834班機運抵桃園機場，地勤人員將疫苗由飛機腹艙卸載後，海關機邊驗放完成通關程序，隨即運送至冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業並提供接種。
這批AZ疫苗由華航CI-834航班從曼谷機場啟運，以客機腹艙載貨的方式運送，13日下午3時49分降落桃園機場，停靠A9停機坪。地勤人員遵照防疫作業程序，打開貨艙艙門前先噴灑消毒液，然後展開卸載作業，136萬劑疫苗分裝3個溫控空運盤櫃，分別是前艙2盤，後艙1櫃。
中央流行疫情指揮中心指出，13日到貨136萬劑AZ疫苗，是去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約後，第11批到貨的疫苗，效期至明年1月31日。據了解，第11批AZ疫苗為多劑型包裝，每瓶容量為10人份注射劑量，運送過程需存放在攝氏2度至8度的低溫溫控空運盤櫃中。
我國自購的AZ疫苗到貨次序分別為，3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑，9月30日65.6萬疫苗，及13日到貨的136萬劑。總共到貨量約638萬劑。
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