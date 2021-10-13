國防部：「中正國防幹部預備學校」並未改名
退伍軍人社群今天以一紙「國軍預備學校國中部高中部學生部入學辦法」條文，訛傳「中正國防幹部預備學校」遭到改名。國防部澄清，此入學辦法自89年8月2日訂定至今，近日修正入學方式及轉學事由，但並沒有變更校名。
國防部今天表示，「國軍預備學校國中部高中部學生部入學辦法」於民國89年8月訂定實施。內容將軍校區分為：三軍官校、理工、管理、政戰及國防醫學學院，均統稱為軍事學校。中正國防幹部預備學校則稱為國軍預備學校。
國防部表示，「國軍預備學校國中部高中部學生部入學辦法」條文是自89年8月2日訂定，近日修正入學方式及轉學事由，「國防部中正國防幹部預備學校」並未變更校名。
官員表示，「國軍預備學校國中部高中部學生部入學辦法」是配合教育部的法律用詞」泛指三軍官校、國防大學前的預備教育，89年訂立至今。和中正預校名稱無涉。
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