國防部：「中正國防幹部預備學校」並未改名

民國104年，為紀念抗戰勝利70周年，中華文化總會與視納華仁（CNEX）共同出品紀錄片「冲天」，回顧抗戰時期空軍的故事。開頭的獨白，由著名演員金士傑，用低沉深情的嗓音念出，「曾經有那麼一群年輕人，每一次起飛都可能永別，每一次落地都必須感謝上蒼。他們戰鬥在雲霄。勝敗一瞬間。他們必須無所畏懼，但也無所遁逃。」

2021-10-13 07:52