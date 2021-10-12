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陸軍司令密訪華府 邱國正：年度性必要碰面的場合

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
國防部長邱國正。報系資料照
國防部長邱國正。報系資料照

美方人士證實，陸軍司令徐衍璞上將日前率領小型訪團赴美，將拜會華府國防部高層，並將轉往夏威夷，預定拜會美軍印太指揮部司令約翰．克里斯多夫．阿奎利諾上將。在美媒披露美軍在台協訓我軍之際，徐衍璞此行受到關注。國防部長邱國正今在立法院受訪時表示，並不是什麼密訪，年度都有交流，年度性工作也按照期程來做，「之前他(徐衍璞)有跟我報告，這是年度性必要碰面的一個場合」。

記者提問，徐衍璞此行是否與國軍今年首度缺席10日在美舉行的美台國防工業會議有關，邱國正說，「這是兩回事」，國防工業會議是完全考量疫情，若有高階將領去的話，可能因為疫情要隔離，現階段又是議會期間，且此會議有駐外人員代表參加，另還有很多高層交流順暢進行，「我們經過評估以後，國防工業會議這一回就沒有派人去，但有代理人」。

對於共機逼近東沙島，解放軍也在閩南地區做操演，兩岸情勢是否相當緊張？邱國正說，最近的情勢大家都很清楚，不管片段或連續性的，國軍都完全掌控，要怎麼樣對應，有相關狀況處置規定，都按照規定在做，「我們有部門專門做研判，但這個地方不便跟各位著墨太多」。

邱國正 美軍 疫情

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