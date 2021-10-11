獨／協訓敏感時 陸軍司令徐衍璞秘訪華府與印太司令部

美方消息人士證實，陸軍司令徐衍璞上將日前悄悄率領小型訪團赴美，將拜會華府國防部高層，並將轉往夏威夷，預定拜會美軍印太指揮部司令約翰·克里斯多夫·阿奎利諾上將。在美媒披露美軍在台協訓我軍之際，徐衍璞此行受到關注。

據了解，徐衍璞率領陸軍司令部軍情、戰訓、計畫處處長與傳譯多人，訪團計一位上將、兩位少將與五名上校，九日登機出國，主要行程是前往華府參與年度固定的美國陸軍協會年度會議兼展覽會（Association of the United States Army's Annual Meeting & Exposition），行程間並將拜會美國國防部高層。而訪團人員均完成兩劑疫苗施打，但返國仍須進行十四天居隔。

據美方人士透露，徐衍璞此行還將轉往夏威夷出席台美「陸威」年終會議，席間徐衍璞將與美陸軍太平洋地區司令查爾斯·弗林上將（Charles Flynn）就明年雙方軍事交流合作業務交換意見；同時將拜會印太司令約翰·克里斯多夫·阿奎利諾上將（John Christopher Aquilino）。

每年在華府舉行的美國陸軍協會（AUSA）年度會議兼展覽會，會中除有密集針對美軍未來發展的論壇與專題演說外，各國軍工廠商也把握機會，展示先進或具有潛力的陸軍裝備，堪稱是北美最大規模的年度地面防務裝備博覽會。

「陸威」則是我陸軍與美軍事合作交流業務的代稱，美軍在台協訓的特戰人員均由印太司令部派出，負責訓練我陸軍特戰及兩棲人員。這項台美「陸威」年終會議可望檢視有兩軍既有合作成效，尤其近期美軍在台協訓部隊受到國際媒體關注，明年台美陸軍會否有新交流合作計畫，值得觀察。

國軍今年首度缺席昨（十）日在美舉行的美台國防工業會議，未按往例派遣軍備副部長與會，而由駐美軍事代表團派員與會，國防部宣稱是疫情考量。徐衍璞赴美行程雖屬例行，難免讓美方聯想未派員赴美其實另有隱情，也因此受矚。

有專家曾公開宣稱，國防部未派高階將領赴美參與美台國防工業會議，是受命抵制出席的前參謀總長李喜明。但說法為國防部否認。