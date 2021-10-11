「入營即為軍人」 軍事訓練役男納國軍專案疫苗接種對象

軍事訓練役役男入營及訓練問題受矚，立委關切軍事訓練役男入伍前後的防疫問題。中央流行疫情疫情指揮中心表示，軍事訓練役男入營後即為軍人，可納入國軍專案疫苗接種對象，按戰備任務優先順序提供接種服務。

國民黨立委楊瓊瓔向行政院提出書面質詢表示，國軍各營區人口密集，且役男全日24小時皆密切接觸，生活起居、飲食及訓練等都會群聚，此外替代役男服務單位眾多，休假時役男也會回到社區。有鑑於此，指揮中心與國防部應研擬役男入營前快篩及優先施打疫苗，以避免爆發營區群聚事件成為疫情破口，政府應完善徵集役男入營的防疫配套措施，讓全民可以安心，也讓家長及役男可以放心。

指揮中心回應指出，衛福部疾管署已與內政部役政署協調，撥配疫苗提供今年9月後入營接受替代役基礎訓練的役男接種第1劑AstraZeneca COVID-19疫苗，所需數量將依內政部役政署各月份需求，並視疫苗供應情形配送至該署指定醫院。

而軍事訓練役役男徵集入營採取相關防疫措施，包括有入營意願徵詢，2級警戒期間，役政單位先徵詢役男入營意願，有意願者始列入梯次徵集；接獲徵集令後，仍有疑慮役男，亦可辦理延期徵集。此外，還有入營前快篩，9月起入營役男含替代役，將於入營前3日持徵集令及健保卡，至鄰近衛福部疾管署COVID-19全國指定社區採檢院所或地方政府指定醫事機構實施免費COVID-19抗原快篩，集合報到時役政單位查驗役男篩檢結果，快篩結果陰性者才能入營。

內政部也將調查役男旅遊史及接觸史，役男入境未滿21日、接觸入境人士或確診病患家屬最後日起未滿21日者，均停止入營。應徵役男報到時，依分區、分流原則分別設置役男報到區，保持社交距離、戴口罩、實施體溫檢測及檢核「自我健康關懷聲明卡」；額溫逾攝氏37度以上，或有頭痛、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、鼻塞、呼吸困難或急促、腹瀉、倦怠、四肢無力、嗅覺或味覺異常等任一症狀，停止入營，除非有醫療證明證實非新冠肺炎。

此外，役男入營前尚未接種疫苗，入營後可依國防部常備兵及補充兵、內政部替代役及指揮中心的規劃期程及個人意願接受疫苗施打，如入營前已預約登記施打疫苗，入營後亦可請假前往施打；而軍事訓練役役男入營後即為軍人，可納入國軍專案疫苗接種對象，按戰備任務優先順序提供接種服務。