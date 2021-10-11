國防部：新年度軍事投資國內採購達67% 對外採購僅30％

國防部宣稱，依據國防法，「國內有能力研發或產製，不向外採購」，明（111）年軍事投資國內採購佔636億，佔67％，對外採購僅280億佔30％，對外軍購並未大幅增加與排擠國防自主。

無黨籍立委傅崐萁本月向行政提出書面質詢表示，有鑑於台海情勢緊張、美台關係提升，美國頻頻賣我國軍事配備，以今年軍購案大幅增加，需在未來數年編列預算支應，國防負擔將日益沉重。

傅崐萁指出，根據中央政府總預算，國防支出編列3668億元，占比16.3%，雖低於社會福利及教科文支出，但採購戰機另編列特別預算290億元，再納入基金預算576億元，廣義國防支出達4534億元，占GDP比、歲出比及單項成長率都是最高，已嚴重排擠經濟發展及教科文支出，勢必得縮減經濟、民生、教育支出。

他表示，從以往軍史觀，我國在研發武器與購買武器中，時常因國內先成功研製或試射了某種特定武器，美方才可能通過相應的武器輸出許可。例如經國號戰機之於F-16、天劍二型飛彈之於先進中程空對空飛彈。因此要保有雄厚的國防研發能力，才是我國防基業的具體保障。

傅崐萁認為，近期大量美國對我國軍售的排擠效應，造成中科院許多研發案將被迫縮減規模甚至暫時擱置，對國防自主勢必造成極大傷害。建請行政院應建構質精力強的國防屏障，研議如何運用有限國防資源獲取戰力倍乘效果，而非頻頻購買巨額軍購排擠國防自主能力。

但國防部回應宣稱，國軍各項武器裝備籌獲，是依敵情威脅與作戰需求，考量最佳成本效益與促進經濟發展等面向，評估最佳獲得方式。另依《國防法》第22條規定，秉持「國內有能力研發或產製，不向外採購；技術能量不足部分，自力研發提升技術水準」原則，持恆推動國防自主，落實先進武器裝備自研自製，支援建軍備戰，若無法自製的武器或研製期程過長之項目，始以軍購方式獲得，有效提升國軍整體戰力。

而僅管明年須對美國採購岸置魚叉飛彈系統、無人機與海軍反潛直升機，國防部仍對立委說，以111年度軍事投資為例，國內採購佔636億元，佔67％，對外採購僅280億元佔30％，土地活化33億佔3％，因此對外軍購並無大幅增加與排擠國防自主等情事。