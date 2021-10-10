獨／大專軍訓役男注意 明年起下部隊、到外島、下基地

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部9月起開始實施軍事訓練役「新制」調整方案，原本利用暑假分年服役的大專役男原未規劃要「下部隊」，但根據國防部最新計畫，111年起入伍的大專役男，將須配合到常備部隊進行訓練。圖／軍聞社
國防部9月起開始實施軍事訓練役「新制」調整方案，原本利用暑假分年服役的大專役男原未規劃要「下部隊」，但根據國防部最新計畫，111年起入伍的大專役男，將須配合到常備部隊進行訓練。圖／軍聞社

國防部9月起開始實施軍事訓練役「新制」調整方案，原本利用暑期分兩階段服役的大專生原未規劃要「下部隊」，但根據國防部最新計畫，111年起大專入伍之的役男即配合服役部隊作法施訓，兩階段軍事訓練維持原兩年各八週訓練，第一年入伍訓練五週完訓後，分發部隊實施三週服役部隊訓練，第二年按流路期程，至原服役部隊報到實施八週訓練。不但要下部隊，也有外島籤。

軍訓役男「下部隊」接受的訓練項目也曝光，包括有兵器教練、編制武器射擊、戰鬥教練及體能戰技。戰備任務訓練。部隊實務：警衛勤務、營安演練、裝備保養、災害防救及陣中六項要務等。若部隊正逢接受「聯勇」等各類測考，也要跟著「下基地」。

國防部實施「五加十一」新制軍事訓練役，役男將須下部隊、分發外島部隊，國防部訓次室次長李天龍日前曾披露，每年將約有3.5萬名役男將分發到部隊，有立委「提醒」軍方，選擇「兩個月加兩個月」服役的大專在學役男，將可以不下部隊，李天龍當時回應說：「這是他們的權益」；但國防部長邱國正隨即補充強調，國防部已有考量，在學役男「後兩個月未嘗不可放部隊去」。

隨後國防部發布「更新」的軍事訓練役「新制」調整方案，大專暑期分階段訓練，執行方式將從111年起大專入伍的役男開始，配合服役部隊作法施訓，兩階段軍事訓練維持原兩年各八週訓練，第一年入伍訓練五週完訓後，分發部隊實施三週服役部隊訓練；第二年按流路期程，至原服役部隊報到實施八週訓練。

國防部指出，大專役男的接訓單位，包括陸軍步兵旅、海軍、陸戰隊新訓中心、憲兵訓練中心等15個後備部隊及陸、海、空軍及憲兵所屬「本、外島」旅、群級常備部隊。

但國防部指出，原已在今（110）年大專暑期已完成第一階段服役的役男，111年繼續到於原單位完成第二階段暑訓。

國防部也說明役男下部隊後，需接受兵器教練、編制武器射擊、戰鬥教練及體能戰技等訓練，並體驗戰備任務訓練與部隊實務，包括實際不攜槍的站衛兵的警衛勤務，作裝備保養，著部隊跑營區安全，實施災害防救，並且藉演練熟悉所處部隊的偵查、搜索、觀測、警戒、掩護、連絡等「陣中六項」戰術動作。部隊可依本身特性增加訓練項目，部隊若在「下基地」，役男也要結合訓練流路參與基地訓練。

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