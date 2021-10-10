圖輯／國慶大會盛大舉辦 雷虎小組衝場圓滿落幕
「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」在今天盛大舉行，今年國慶主題為「民主大聯盟 世界加好友」。
國慶大會分成三大階段，分別為「序幕暖場」、「國慶大會」、「主題表演」，雖因新冠肺炎疫情使得規模縮小，國慶大會仍有許多亮點，在「序幕暖場」階段有TBC舞團、中華民國體操協會，以及We.R特技跆拳表演團也帶來熱鬧演出。「國慶大會」上有三軍樂儀隊以及陸航CH-47運輸直升機吊掛歷年最大巨幅國旗進入府前空域。「主題表演」有東京奧運、帕運英雄車隊，也有海巡署打造縮小版的「嘉義艦」和「安平艦」參演，國軍也有空中分列式以及各式車輛參演，大會最後由空軍雷虎小組駕駛AT-3教練機施放彩煙由總統府上方通過。
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