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圖輯／國慶大會盛大舉辦 雷虎小組衝場圓滿落幕

攝影中心 / 記者季相儒／台北即時報導
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，由兩架陸軍航特部的CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗通過總統府前，並由AH-64E阿帕契攻擊直升機及AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機伴飛。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，由兩架陸軍航特部的CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗通過總統府前，並由AH-64E阿帕契攻擊直升機及AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機伴飛。記者季相儒／攝影

「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」在今天盛大舉行，今年國慶主題為「民主大聯盟 世界加好友」。

國慶大會分成三大階段，分別為「序幕暖場」、「國慶大會」、「主題表演」，雖因新冠肺炎疫情使得規模縮小，國慶大會仍有許多亮點，在「序幕暖場」階段有TBC舞團、中華民國體操協會，以及We.R特技跆拳表演團也帶來熱鬧演出。「國慶大會」上有三軍樂儀隊以及陸航CH-47運輸直升機吊掛歷年最大巨幅國旗進入府前空域。「主題表演」有東京奧運、帕運英雄車隊，也有海巡署打造縮小版的「嘉義艦」和「安平艦」參演，國軍也有空中分列式以及各式車輛參演，大會最後由空軍雷虎小組駕駛AT-3教練機施放彩煙由總統府上方通過。

國慶典禮禮賓人員步入觀禮區進行前置作業。記者季相儒／攝影
國慶典禮禮賓人員步入觀禮區進行前置作業。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，蔡英文總統（右）不斷向展演單位揮手致意。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，蔡英文總統（右）不斷向展演單位揮手致意。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，空軍的IDF戰機編隊通過總統府前。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，空軍的IDF戰機編隊通過總統府前。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，東京奧運英雄車隊上獲得射箭男團銀牌的湯智鈞（右一）跟鄧宇成（右二）通過觀禮台。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，東京奧運英雄車隊上獲得射箭男團銀牌的湯智鈞（右一）跟鄧宇成（右二）通過觀禮台。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，國慶典禮上三軍儀隊步入會場。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，國慶典禮上三軍儀隊步入會場。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，國防部三軍儀隊進行序幕表演。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，國防部三軍儀隊進行序幕表演。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，大會結束時空軍雷虎小組噴放彩煙通過總統府上空。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，大會結束時空軍雷虎小組噴放彩煙通過總統府上空。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，由國軍聯合樂隊進行序幕暖場。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，由國軍聯合樂隊進行序幕暖場。記者季相儒／攝影
就定位的國慶典禮禮賓人員與彩排完離場的陸軍樂隊交錯而過。記者季相儒／攝影
就定位的國慶典禮禮賓人員與彩排完離場的陸軍樂隊交錯而過。記者季相儒／攝影
由「Shenai」原住民合唱團帶來的國慶禮讚，演唱者們從觀禮來賓身旁起身演唱。記者季相儒／攝影
由「Shenai」原住民合唱團帶來的國慶禮讚，演唱者們從觀禮來賓身旁起身演唱。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，海巡署國造海巡艦艇「嘉義艦」和「安平艦」以模型船展示通過觀禮台。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，海巡署國造海巡艦艇「嘉義艦」和「安平艦」以模型船展示通過觀禮台。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，空軍的F-16V戰機編隊通過總統府前。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，空軍的F-16V戰機編隊通過總統府前。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，由TBC舞團進行序幕暖場。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，由TBC舞團進行序幕暖場。記者季相儒／攝影
國慶典禮禮賓人員被蒼蠅干擾仍不為所動，十分敬業。記者季相儒／攝影
國慶典禮禮賓人員被蒼蠅干擾仍不為所動，十分敬業。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，憲兵快反連通過觀禮台。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，憲兵快反連通過觀禮台。記者季相儒／攝影
國慶日早上六點半總統府前進行升旗，儀隊跟著樂隊步入府前。記者季相儒／攝影
國慶日早上六點半總統府前進行升旗，儀隊跟著樂隊步入府前。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，警政署的交通大隊騎著重機慢速從總統府前通過。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，警政署的交通大隊騎著重機慢速從總統府前通過。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，國造雲豹八輪甲車通過觀禮台。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，國造雲豹八輪甲車通過觀禮台。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，由國防部三軍儀隊進行序幕暖場。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，由國防部三軍儀隊進行序幕暖場。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，由中華民國體操協會進行序幕暖場。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，由中華民國體操協會進行序幕暖場。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，由We.R特技跆拳表演團進行序幕暖場。記者季相儒／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會今天盛大舉行，由We.R特技跆拳表演團進行序幕暖場。記者季相儒／攝影

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