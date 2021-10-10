空勤、警消車隊展演 徐國勇：繼續攜手守護家園

今年雙十國慶活動擴大慶祝，國軍及內政部空勤總隊旋翼機、戰機與慢速機12型機、共47架飛越總統府上空外，府前凱道也進行地面兵力展示。內政部長徐國勇今天表示，謝謝在過去一年多的日子，所有警消、空勤、移民署、民政單位及防疫人員的付出，共同守護台灣，是這塊土地上的人民最堅實的後盾，大家繼續攜手努力守護家園。

徐國勇表示，在今天的國慶大會上，看到許多精彩的展演活動。其中，由內政部英勇的空勤總隊直升機、消防署車隊、警政署維安特勤隊、全國模範警察、警察防疫楷模、績優交通義警等所組成的「安定社會，非我莫屬」車隊，更是帥氣十足，日前他也向參與人員加油，並表達感謝。