國慶國造軍備好威 特別預算趕著通過指廠條款疑雲滿天

國防部上午在國慶大會中以「捍衛台灣」為名，展出大批國造飛彈車、電戰車等裝備，明顯為審議中的「海空戰力提升計畫特別條例」草案所涉2400億元採購特別預算案造勢。但此案日前業遭藍營質疑，全案將有1830億元是用來釋商，卻另立名目規避現行「國防產業條例」對廠商分級的限制，全部可採「限制性」招標指定廠商。國防部回應披露，是因「產條」適用廠商的評鑑與特別預算實施間會有1年空窗期，而特別預算支用有其「急迫性」。而綠委則表達「沒共識，就表決」的立場，將強行通過此案。

國防部上午分列車隊中，包括雄二、雄三、弓三與劍二陸射型飛彈車，就是「海空戰力提升計畫特別條例」準備採購的岸置反艦系統第一、二階段，陸基防空飛彈系統與野戰防空武器系統。

「海空戰力提升計畫特別條例」草案第5條授權中科院案內採購得採指定廠商的「限制性招標」，日前在外交國防委員會引起關注。民進黨立委劉建國質詢間還披露，中科院過去交付國軍的研發品項，有許多是「減價收受」，他對研發品質感到憂心。

國民黨立委則陳以信則表示，「海空戰力提升計畫特別條例」上限為2400億元，草案第5條規定「計畫所列項目或產製、維修、工程、訓練」等，得採限制性招標。「用一句話就規避現行政府採購法、國防產業發展條例」定。特別預算將有1830億元用於或內商，要怎麼規範？

他進一步指出，尤其今年已正式施行的「國防產業發展條例中」，已將國防軍品分為三等，須由公正第三方將國內廠商分甲、乙、丙級，不同級廠商得競標不同級的軍品，並規定「一等軍品」得採限制性招標，不受政府採購法限制。而既有此條例，特別預算草案為何要巧立名目跳脫現有法令？

國民黨立委呂玉玲也表示，蔡總統所講國防自主為何不適用產發條例？而需另自創特別預算條例第5條來越過產發條例？她指出，2400億元裡，高達1830億元是屬中科院以限制招標方法來發包的項目，未來國防部恐怕管不到中科院。

呂玉玲表示，國防部108年已有規定，廠商評鑑今年底才開始要作，需6個月評鑑、2月評鑑調查，明年底才會完成，但執行特別預算時，中科院所「指定」的廠商若未通過評鑑，要如何因應？難道「只要是指定的廠商，國防部就一定會給通過評鑑？」

她進一步質疑，2400億元中，委製中科院處理僅不到600億元，其他1830億元則都將交由中科院指定廠商，包括國外採購。如何管制？條例中沒有何制衡約束。

國防部戰規司長李世強當日答詢表示，特別條例第7條已規定特別預算執行要受審計機關監督，中科院雖為行政法人，但每半年仍受審計部審計；委辦軍種對中科院每個月會召開一次審查會議，國防部每3個月作一次稽核，他認為中科院無法「為所欲為」，仍會在國防部監管下。國防部也會要求特別預算項目的供應商，須參與產條的評鑑。

至於為何無法適用有制衡、約束管理的國防產業發展條例？李世強表示，產發條例目前還在廠商資格認證的輔導過程期中，與特別條例適用間有1年的空窗期；國防部法律司長沈世偉進一步解釋說，「產條」公布以後有兩年時間執行八項法規配套，現在包括清單公告等現在都已經在進行，但其與特別條例有1年空窗期 ，特別條例預算明年就要施行（支用），產條列管軍品所有清單公告與評廠商評鑑要完備，則可能要到112年以後。因特別預算有急迫性，因此才在特別條例中作相關公告。

沈世偉表示，特別預算案所有招標都會公開作，產條第五條是「得採限制性招標」，其實是一個「例外」狀況，給中科院的案子或工程，若牽涉機敏、迅速性時，才會採用限制性招標。國防部長邱國正表示，限制性招標對象，一定是中科院能掌握技術者。